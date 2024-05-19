Сассуоло
Кальяри
«Сассуоло»
Турнирное положение: По итогам 36 матчей Серии А «Сассуоло» занимает 19-е место в зоне вылета с 29 очками и разницей мячей 42-72.
Команда на три очка отстает от безопасной 17-й строчки, поэтому ей необходимо только побеждать, чтобы избежать понижения в классе.
Сассуоло — Кальяри: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Обидчиком «нероверди» оказался «Дженоа» (1:2).
Эта неудача стала для них третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на итальянское первенство.
Не сыграют: Берарди, Кастильехо и Дефрель — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках (все — в рамках Серии А) «Сассуоло» один раз выиграл при четырех поражениях и трех ничьих.
Словом, коллектив демонстрирует слабую форму, поэтому всерьез рискует понизиться в классе.
Андреа Пинамонти — лучший бомбардир команды с 11 голами.
«Кальяри»
Турнирное положение: По итогам 36 матчей Серии А «Кальяри» занимает 16-е место с 33 баллами в активе и разницей мячей 38-65.
Команда на один балл опережает зону вылета, поэтому все еще рискует покинуть элитный дивизион кальчо, а значит и ему крайне важно побеждать.
Последние матчи: клуб в прошлом туре потерпел поражение. На выезде он уступил «Милану» (1:5), пропустив сразу пять мячей.
Эта неудача стала второй для «россоблу» в трех последних поединках, которые пришлись на итальянское первенство.
Не сыграют: Макумбу, Янкто — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках (все — в рамках Серии А) «Кальяри» ни разу не выиграл при двух поражениях и трех ничьих.
Словом, коллектив демонстрирует не лучшую форму, поэтому и он всерьез рискует понизиться в классе.
Джанлука Гаэтано и Николас Виола — лучшие бомбардиры команды в Серии А с пятью голами.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчей «Сассуоло» было забито больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Сассуоло» проиграл
- в пяти из семи последних матчей «Кальяри» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сассуоло» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.40, победа «Кальяри» — в 3.00.
ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.95 и 1.85.
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов. Так было и в трех последних выездных поединках сардинцев.
При этом и в пяти из шести последних матчей «Сассуоло» был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника при тотал больше 2,5 голов, ведь в четырех из шести последних матчей как хозяев, так и гостей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10