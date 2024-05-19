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    «Ванкувер» завершит серию в шести матчах?

    «Эдмонтон» — «Ванкувер». Ставка (к. 3.54), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 19 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Ванкувер»
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    «Ванкувер»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 19 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Эдмонтон» — «Ванкувер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: Нельзя говорить, что «Эдмонтон» плохо играет серию против «Ванкувера», но «касатки» являются самым неудобным соперником.

    Последние матчи: Все игры серии получались максимально напряженными и завершались с разницей всего лишь в одну шайбу. В крайне игре серии все решилось на последней минут основного времени матча (3:2).

    Травмированные игроки: По-прежнему не может играть нападающий Адам Хенрик, хотя его услуги пригодились бы «Эдмонтону» как никогда кстати.

    Общий тонус клуба: Сейчас у коллектива Ноблоха не осталось шанса на ошибку, и на своем льду нужно непременно побеждать.

    «Ванкувер»

    Турнирное положение: Нужно отдать должное «Ванкуверу», который остановился в шаге от выхода в финал конференции, имея при этом серьезные проблемы с составом.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: В пятой игре серии «Кэнакс» контролировали ход матча и по делу смогла забросить шайбу на 60-й минуте игрового времени.

    Травмированные игроки: К травмированным Демко и Пулману добавился ещё и Илья Михеев. Нападающий сейчас бы очень пригодился своему клубу.

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    Общий тонус клуба: У гостей есть реальные шансы для того, чтобы закончить серию в шести матчах, но соперник на домашнем льду будет играть предельно мощно.

    Статистика для ставок

    • «Ванкувер» выиграл четыре из последних пяти гостевых матчей

    • Во всех пяти матчах серии разрыв в счете составлял всего лишь одну шайбу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.95, на ничью — 4.58, на гостей — 3.54.

    Прогноз: «Ванкувер» завершит серию на льду противника

    Альтернативный прогноз: Овертайм в этом поединке неизбежен

    Ставка: П2 с коэффициентом 3.54.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.

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    «Эдмонтон» — «Ванкувер». В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 19 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Ванкувер» с коэффициентом 3.54.
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