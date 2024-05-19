«Эдмонтон»
Турнирное положение: Нельзя говорить, что «Эдмонтон» плохо играет серию против «Ванкувера», но «касатки» являются самым неудобным соперником.
Последние матчи: Все игры серии получались максимально напряженными и завершались с разницей всего лишь в одну шайбу. В крайне игре серии все решилось на последней минут основного времени матча (3:2).
Травмированные игроки: По-прежнему не может играть нападающий Адам Хенрик, хотя его услуги пригодились бы «Эдмонтону» как никогда кстати.
Общий тонус клуба: Сейчас у коллектива Ноблоха не осталось шанса на ошибку, и на своем льду нужно непременно побеждать.
«Ванкувер»
Турнирное положение: Нужно отдать должное «Ванкуверу», который остановился в шаге от выхода в финал конференции, имея при этом серьезные проблемы с составом.
Последние матчи: В пятой игре серии «Кэнакс» контролировали ход матча и по делу смогла забросить шайбу на 60-й минуте игрового времени.
Травмированные игроки: К травмированным Демко и Пулману добавился ещё и Илья Михеев. Нападающий сейчас бы очень пригодился своему клубу.
Общий тонус клуба: У гостей есть реальные шансы для того, чтобы закончить серию в шести матчах, но соперник на домашнем льду будет играть предельно мощно.
Статистика для ставок
- «Ванкувер» выиграл четыре из последних пяти гостевых матчей
- Во всех пяти матчах серии разрыв в счете составлял всего лишь одну шайбу
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.95, на ничью — 4.58, на гостей — 3.54.
Прогноз: «Ванкувер» завершит серию на льду противника
- 2.01Чехия — Великобритания: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
- 1.67Франция — Словакия: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
- 1.82Канада — Финляндия: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
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Альтернативный прогноз: Овертайм в этом поединке неизбежен
Ставка: П2 с коэффициентом 3.54.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.