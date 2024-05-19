В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 19 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Эдмонтон» — «Ванкувер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: Нельзя говорить, что «Эдмонтон» плохо играет серию против «Ванкувера», но «касатки» являются самым неудобным соперником.

Последние матчи: Все игры серии получались максимально напряженными и завершались с разницей всего лишь в одну шайбу. В крайне игре серии все решилось на последней минут основного времени матча (3:2).

Травмированные игроки: По-прежнему не может играть нападающий Адам Хенрик, хотя его услуги пригодились бы «Эдмонтону» как никогда кстати.

Общий тонус клуба: Сейчас у коллектива Ноблоха не осталось шанса на ошибку, и на своем льду нужно непременно побеждать.

«Ванкувер»

Турнирное положение: Нужно отдать должное «Ванкуверу», который остановился в шаге от выхода в финал конференции, имея при этом серьезные проблемы с составом.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: В пятой игре серии «Кэнакс» контролировали ход матча и по делу смогла забросить шайбу на 60-й минуте игрового времени.

Травмированные игроки: К травмированным Демко и Пулману добавился ещё и Илья Михеев. Нападающий сейчас бы очень пригодился своему клубу.

Общий тонус клуба: У гостей есть реальные шансы для того, чтобы закончить серию в шести матчах, но соперник на домашнем льду будет играть предельно мощно.

Статистика для ставок

«Ванкувер» выиграл четыре из последних пяти гостевых матчей

Во всех пяти матчах серии разрыв в счете составлял всего лишь одну шайбу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.95, на ничью — 4.58, на гостей — 3.54.

Прогноз: «Ванкувер» завершит серию на льду противника

Альтернативный прогноз: Овертайм в этом поединке неизбежен

Ставка: П2 с коэффициентом 3.54.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.