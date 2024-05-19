В рамках турнира UFC Vegas 92 пройдет поединок Абусупьяна Магомедова и Уорли Алвиса в среднем весе. Начало — 01:05 (мск). Магомедов — Алвис: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Абусупьян Магомедов

Турнирное положение: Абусупьян Магомедов далек от статуса рейтингового бойца. Сейчас он пребывает в промоушене, типичный середняк.

Последние бои: В UFC немецкий боец с дагестанскими корнями провел ранее 3 поединка. В своем дебюте он буквально за 19 секунд отправил в глухой нокаут Дастина Штольцфуса. Но вот далее после того, как ему повысили уровень оппозиции, он потерпел поражение нокаутом от Шона Стрикленда. Не сумел Магомедов сломить сопротивление и Кайо Борральо, которому уступил в одностороннем порядке единогласным решением.

Состояние бойца: После яркого финиша в дебюте прогресс Абусупьяна резко сошел на нет. Предыдущие 2 соперника дали понять, что Магомедов далеко не боец топ-уровня. Его даже нет в списке главных кандидатов на попадание в рейтинг.

Уорли Алвис

Турнирное положение: Как и Магомедов, бразилец тоже далек от статуса представителя топ-15. Ранее Уорли выступал в полусреднем дивизионе, но с годами ему тяжело стало укладывается в лимит этой категории и он решил подняться выше, где выступать пока что получается так себе.

Последние бои: За 5 предыдущих поединков Алвис потерпел 4 поражения. В последнем из них он упал в нокаут уже в первом раунде от россиянина Икрама Алискерова.

Состояние бойца: Бразилец не является ветераном и ему только 33 года. Однако он сейчас на серьезном спаде.

После такой череды неудач Уорли один из главных кандидатов на увольнение в случае еще одного поражения.

Статистика для ставок

За 5 предыдущих поединков в Алвис потерпел 4 поражения

У Магомедова в UFC 2 поражения и одна победа

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке Абусупьян Магомедов, по мнению букмекеров, идет серьезным фаворитом за 1.30. На успех Алвиса предлагают поставить за 3.66.

Прогноз: Глядя на то, как Алвис неудачно дерется, есть подозрение, что данный боец не уровень UFC. В рамках среднего дивизиона бразилец смотрится просто ужасно. Вероятно, он станет легкой мишенью для Магомедова, который прикончит его еще до середины второго раунда.

Ставка: Тотал меньше 1,5 за 2.22.