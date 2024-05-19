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    Прервет ли Абусупьян Магомедов серию неудач?

    Магомедов — Алвис. Ставка (к. 2.22) и прогноз на ММА, UFC Vegas 92, 19 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Магомедов — Алвис
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    Абусупьян Магомедов
    В рамках турнира UFC Vegas 92 пройдет поединок Абусупьяна Магомедова и Уорли Алвиса в среднем весе. Начало — 01:05 (мск). Магомедов — Алвис: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Абусупьян Магомедов

    Турнирное положение: Абусупьян Магомедов далек от статуса рейтингового бойца. Сейчас он пребывает в промоушене, типичный середняк.

    Последние бои: В UFC немецкий боец с дагестанскими корнями провел ранее 3 поединка. В своем дебюте он буквально за 19 секунд отправил в глухой нокаут Дастина Штольцфуса. Но вот далее после того, как ему повысили уровень оппозиции, он потерпел поражение нокаутом от Шона Стрикленда. Не сумел Магомедов сломить сопротивление и Кайо Борральо, которому уступил в одностороннем порядке единогласным решением.

    Состояние бойца: После яркого финиша в дебюте прогресс Абусупьяна резко сошел на нет. Предыдущие 2 соперника дали понять, что Магомедов далеко не боец топ-уровня. Его даже нет в списке главных кандидатов на попадание в рейтинг.

    Уорли Алвис

    Турнирное положение: Как и Магомедов, бразилец тоже далек от статуса представителя топ-15. Ранее Уорли выступал в полусреднем дивизионе, но с годами ему тяжело стало укладывается в лимит этой категории и он решил подняться выше, где выступать пока что получается так себе.

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  • 13/05/2024

    • Последние бои: За 5 предыдущих поединков Алвис потерпел 4 поражения. В последнем из них он упал в нокаут уже в первом раунде от россиянина Икрама Алискерова.

    Состояние бойца: Бразилец не является ветераном и ему только 33 года. Однако он сейчас на серьезном спаде.

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    После такой череды неудач Уорли один из главных кандидатов на увольнение в случае еще одного поражения.

    Статистика для ставок

    • За 5 предыдущих поединков в Алвис потерпел 4 поражения

    • У Магомедова в UFC 2 поражения и одна победа

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке Абусупьян Магомедов, по мнению букмекеров, идет серьезным фаворитом за 1.30. На успех Алвиса предлагают поставить за 3.66.

    Прогноз: Глядя на то, как Алвис неудачно дерется, есть подозрение, что данный боец не уровень UFC. В рамках среднего дивизиона бразилец смотрится просто ужасно. Вероятно, он станет легкой мишенью для Магомедова, который прикончит его еще до середины второго раунда.

    Ставка: Тотал меньше 1,5 за 2.22.

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    Магомедов — Алвис. В рамках турнира UFC Vegas 92 пройдет поединок Абусупьяна Магомедова и Уорли Алвиса в среднем весе. Начало — 01:05 (мск). / Ставка и прогноз на матч Магомедов — Алвис с коэффициентом 2.22.
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