Абусупьян Магомедов
Турнирное положение: Абусупьян Магомедов далек от статуса рейтингового бойца. Сейчас он пребывает в промоушене, типичный середняк.
Последние бои: В UFC немецкий боец с дагестанскими корнями провел ранее 3 поединка. В своем дебюте он буквально за 19 секунд отправил в глухой нокаут Дастина Штольцфуса. Но вот далее после того, как ему повысили уровень оппозиции, он потерпел поражение нокаутом от Шона Стрикленда. Не сумел Магомедов сломить сопротивление и Кайо Борральо, которому уступил в одностороннем порядке единогласным решением.
Состояние бойца: После яркого финиша в дебюте прогресс Абусупьяна резко сошел на нет. Предыдущие 2 соперника дали понять, что Магомедов далеко не боец топ-уровня. Его даже нет в списке главных кандидатов на попадание в рейтинг.
Уорли Алвис
Турнирное положение: Как и Магомедов, бразилец тоже далек от статуса представителя топ-15. Ранее Уорли выступал в полусреднем дивизионе, но с годами ему тяжело стало укладывается в лимит этой категории и он решил подняться выше, где выступать пока что получается так себе.
Последние бои: За 5 предыдущих поединков Алвис потерпел 4 поражения. В последнем из них он упал в нокаут уже в первом раунде от россиянина Икрама Алискерова.
Состояние бойца: Бразилец не является ветераном и ему только 33 года. Однако он сейчас на серьезном спаде.
После такой череды неудач Уорли один из главных кандидатов на увольнение в случае еще одного поражения.
Статистика для ставок
- За 5 предыдущих поединков в Алвис потерпел 4 поражения
- У Магомедова в UFC 2 поражения и одна победа
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке Абусупьян Магомедов, по мнению букмекеров, идет серьезным фаворитом за 1.30. На успех Алвиса предлагают поставить за 3.66.
Прогноз: Глядя на то, как Алвис неудачно дерется, есть подозрение, что данный боец не уровень UFC. В рамках среднего дивизиона бразилец смотрится просто ужасно. Вероятно, он станет легкой мишенью для Магомедова, который прикончит его еще до середины второго раунда.
- 1.96Усик — Фьюри: прогноз и ставкаПослезавтра в 01:00
- 1.86Опетая — Бриедис: прогноз и ставкаПослезавтра в 00:05
- 2.20Ковалев — Сафар: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Тотал меньше 1,5 за 2.22.