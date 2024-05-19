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    Выберется ли «Эмполи» из «трясины»?

    «Удинезе» — «Эмполи». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 19 мая 2024 года

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    Лазар Самарджич («Удинезе»)
    «Удинезе» на своем поле сыграет против «Эмполи» в 37-м туре итальянской Серии А. Матч пройдет 19 мая и начнется в 16:00 по мск. «Удинезе» — «Эмполи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 19 Мая 2024 года

    Удинезе

  • Удине
    •  Удинезе 16:00 Эмполи

    Эмполи

  • Италия. Серия А
    •

    «Удинезе»

    Турнирное положение: По итогам 36 матчей Серии А «Удинезе» занимает 15-е место в таблице с 33 очками и разницей мячей 35-52.

    Команда выше соперника находится вне зоны вылета, опережая зону вылета на один балл, поэтому находится в самой гуще борьбы за выживание в элите.

    Удинезе — Эмполи: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре одержал победу. На чужом поле он обыграл «Лечче» (2:0), чем улучшил свои шансы на спасение в элите.

    Этот успех прервал ничейную мини-серию клуба в два поединка, которые пришлись на итальянское первенство.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Эхизибу, Товен, Ловрич, Деулофеу, Эбоссе, Сильвестри — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках во всех турнирах «Удинезе» ни разу не проиграл при двух ничьих и одной победе.

    Такие результаты свидетельствуют о том, что коллектив отчаянно цепляется за шансы спастись в высшем дивизионе кальчо и выглядит фаворитом грядущей дуэли.

    Лоренцо Лукка — лучший бомбардир команды в Серии А с восемью голами.

    «Эмполи»

    Турнирное положение: По итогам 36 матчей Серии А «Эмполи» занимает 18-е место с 32 очками и разницей мячей 26-52.

    Команда находится в зоне вылета и отстает от безопасной 17-й строчке лишь по дополнительным показателям, поэтому сильно рискует понизиться в классе.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Гости уступили «Лацио» (0:2), пропустив два безответных мяча.

    Эта неудача стала для тосканцев второй в трех последних поединках, которые пришлись на итальянское первенство.

    Не сыграют: Бериша, Эбуэи — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках во всех турнирах «Эмполи» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

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    Такие результаты четко отображают статус коллектива, как одного из аутсайдеров итальянского первенства, поэтому им кровь из нову важно отыскать внутренние резервы, чтобы победить.

    Шимон Журковский и Мбайе Ньянг — лучшие бомбардиры команды в Серии А с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчах «Удинезе» забивали обе команды

    • в девяти из 10 последних матчах «Эмполи» хотя бы одна команда не забивала

    • в семи из 10 последних матчей «Эмполи» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Удинезе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.35, победа «Эмполи» — в 3.90.

    ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяева не проиграли. При этом во всех этих играх было забито больше 1,5 голов.

    При этом в четырех из пяти последних матчей «Эмполи» не выиграл.

    Ставка: «Удинезе» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева победят, ведь в семи из 10 последних матчей «Эмполи» проиграл.

    Ставка: «Удинезе» выиграет за 2.00

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    «Удинезе» — «Эмполи». «Удинезе» на своем поле сыграет против «Эмполи» в 37-м туре итальянской Серии А. Матч пройдет 19 мая и начнется в 16:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Удинезе» — «Эмполи» с коэффициентом 1.82.
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