Удинезе
Эмполи
«Удинезе»
Турнирное положение: По итогам 36 матчей Серии А «Удинезе» занимает 15-е место в таблице с 33 очками и разницей мячей 35-52.
Команда выше соперника находится вне зоны вылета, опережая зону вылета на один балл, поэтому находится в самой гуще борьбы за выживание в элите.
Удинезе — Эмполи: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: клуб в прошлом туре одержал победу. На чужом поле он обыграл «Лечче» (2:0), чем улучшил свои шансы на спасение в элите.
Этот успех прервал ничейную мини-серию клуба в два поединка, которые пришлись на итальянское первенство.
Не сыграют: Эхизибу, Товен, Ловрич, Деулофеу, Эбоссе, Сильвестри — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках во всех турнирах «Удинезе» ни разу не проиграл при двух ничьих и одной победе.
Такие результаты свидетельствуют о том, что коллектив отчаянно цепляется за шансы спастись в высшем дивизионе кальчо и выглядит фаворитом грядущей дуэли.
Лоренцо Лукка — лучший бомбардир команды в Серии А с восемью голами.
«Эмполи»
Турнирное положение: По итогам 36 матчей Серии А «Эмполи» занимает 18-е место с 32 очками и разницей мячей 26-52.
Команда находится в зоне вылета и отстает от безопасной 17-й строчке лишь по дополнительным показателям, поэтому сильно рискует понизиться в классе.
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Гости уступили «Лацио» (0:2), пропустив два безответных мяча.
Эта неудача стала для тосканцев второй в трех последних поединках, которые пришлись на итальянское первенство.
Не сыграют: Бериша, Эбуэи — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках во всех турнирах «Эмполи» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.
Такие результаты четко отображают статус коллектива, как одного из аутсайдеров итальянского первенства, поэтому им кровь из нову важно отыскать внутренние резервы, чтобы победить.
Шимон Журковский и Мбайе Ньянг — лучшие бомбардиры команды в Серии А с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчах «Удинезе» забивали обе команды
- в девяти из 10 последних матчах «Эмполи» хотя бы одна команда не забивала
- в семи из 10 последних матчей «Эмполи» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Удинезе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.35, победа «Эмполи» — в 3.90.
ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 1.65 и 2.25.
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Прогноз: в трех последних матчах хозяева не проиграли. При этом во всех этих играх было забито больше 1,5 голов.
При этом в четырех из пяти последних матчей «Эмполи» не выиграл.
Ставка: «Удинезе» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева победят, ведь в семи из 10 последних матчей «Эмполи» проиграл.
Ставка: «Удинезе» выиграет за 2.00