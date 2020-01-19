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    Макгрегор будет восстанавливать репутацию в UFC

    Макгрегор — Серроне. Прогноз (к. 1.53) и ставки на бой 19 января 2020 года

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    Прогноз на Макгрегор — Серроне
    Конор Макгрегор
    19 января состоится поединок UFC между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне. Бой будет проходить в полусреднем весе. Начало в 08:00 по московскому времени. Прогноз на Макгрегор — Серроне.

    Конор Макгрегор

    Для Макгрегора это будет третий бой в полусреднем весе. Три последних боя в UFC были для ирландца очень тяжелыми.

    После того как боец триумфально побил Жозе Алду, сделав это за 13 секунд, он решил перепрыгнуть в полусредний вес. Там «печально известный» встретился с Нейтом Диазом. В первом поединке Макгрегору попросту не хватило выносливости, и в итоге американец одержал победу. Во второй раз ирландец взял реванш

    Разобравшись с Диазом, Макгрегор ушел в легкий дивизион, где сразу же получил титульный бой с Эдди Альваресом. По результатам этого поединка он стал обладателем сразу двух чемпионских поясов в UFC.

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    Однако Хабиб Нурмагомедов нанес чемпиону второе поражение, отобрав пояс сильнейшего в легком весе. Затем Макгрегор взял долгую паузу и до Серроне ни с кем не дрался.

    Дональд Серроне

    Дональд Серроне — опытный боец, который провел много поединков с топ-бойцами из легкого и полусреднего веса.

    На данный момент у «ковбоя» серия поражений. В прошлом году он проиграл Тони Фергюсону и Джастину Гэтжи.

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    • Спортсмен является одним из самых опытных бойцов своего дивизиона. На его счету бои с такими соперниками как Эдди Альварес, Нейт Диас, Хорхе Масвидаль, Энтони Петтис, Рафаэл дос Аньос, Робби Лоулер, Даррен Тилл, Бенсоном Хендерсоном, Янси Медейросом и Элом Яквинтой. То есть в плане опыта выступлений в тяжелых поединках Серроне действительно превосходит ирландца.

    Прогноз

    Как бы там ни было, но Макгрегор является фаворитом этого противостояния. Он находится на пике своей физической формы, чего уже не скажешь про Серроне. Единственным минусом ирландского бойца является длительный перерыв.

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    Вряд ли в этом бою стоит ожидать много партерной работы. Макгрегор любит работать в стойке, как и его соперник. При этом стоит отметить, что американец в 60% случаев проигрывал досрочно.

    The Notorious отлично работает руками, которыми он выиграл не один титул. «Ковбой» любит бить ногами. Так что этот поединок должен получиться довольно зрелищным.

    1.30 и 3.90 дают букмекеры на победу одного и другого бойца. Наш прогноз — «Конор Макгрегор победит KO/TKO/DQ» за 1.53. 0

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