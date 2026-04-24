В четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Оттава» будет принимать «Каролину». Игра пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 25 апреля. Начало встречи — в 22:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Оттава — Каролина с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Оттава»

Путь к плей-офф: «Оттава» завершила общий этап на 6-й позиции в таблице Восточной конференции. С 99 очками на счету, представители Онтарио на 1 балл отстали от 5-го «Бостона».

Последние матчи: Последнюю встречу в рамках главного турнира «Оттава» провела под знаменем провинциального дерби с «Торонто», над которым была одержана победа (3:1).

В Кубке Стэнли коллектив Трэвиса Грина бьется с «Каролиной» — возможно, сильнейшей командой Востока прямо сейчас, которой дважды проиграл в Роли (0:2, 2:3, от). На домашнем льду «Сенаторз» вновь оказались слабее (1:2).

Не сыграют: Ник Дженсен, Артем Зуб.

Состояние команды: На домашнем льду «Оттава», как кажется, окончательно утратила нить противостояния с «Каролиной». Команда не была готовой к лидеру Востока ни физически, ни ментально.

В очередной раз «Сенаторз» испытывали дисциплинарные проблемы и трудности в реализации. Только в одном плей-офф матче из трех команда Трэвиса Грина забросила больше одной шайбы.

«Каролина»

Путь к плей-офф: «Каролина» добилась победы в Восточной конференции, а в общем зачете финишировала на 2-м месте. Со 113 очками на счету, коллектив из Роли отдал 1-ю строчку «Колорадо» с разницей в 8 баллов.

Последние матчи: Заключительный матч общего этапа «Каролина» провела в Нью-Йорке, где установила скромный победный результат над ментально разбитыми «Айлендерс» (2:1).

В 1/8 финала Кубка «Харрикейнз» дважды кряду переиграли «Оттаву» в домашних стенах (2:0, 3:2, от). Тем временем выезд в Канаду обернулся для команды Рода Бриндамора локальным успехом в третьей игре (2:1).

Не сыграют: У «Каролины» потерь нет.

Состояние команды: «Каролина» пока не демонстрирует сверхмощную игру в атаке, но сохраняет сосредоточение в обороне и лишь в отдельных эпизодах действует инстинктивно — вне рамок выверенной структуры.

На текущее время «Харрикейнз» полностью контролируют ход серии и едва ли упустят свой шанс в краткосрочной перспективе. Ни в одной встрече команда Рода Бриндамора пока не забивала больше 2 голов, но в двух матчах из трех суммарно пропустила всего одну шайбу.

«Каролина» не проигрывает в основное время на протяжении 5 гостевых матчей кряду

«Каролина» не забивала больше 2 голов в 5 последних матчах

«Каролина» обыграла «Оттаву» в 5 матчах из 6 последних

Коэффициенты букмекеров: Победа «Оттавы» оценивается букмекерами в 2.53, ничья — в 4.16, победа «Каролины» — в 2.53.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.89, на тотал меньше 5.5 — за 1.99.

Прогноз: Предстоящая победа в Канаде может определить исход всего противостояния. На этом фоне «Каролина» будет нацелена на игру с высоким атакующим темпом и контролем, которые позволят добиться необходимого результата.

Ставка: «Каролина» победит в матче за 1.90.

Прогноз: Запираться наглухо под страхом напороться на контратаки «Оттава» не будет. Дома канадцы постараются достичь локальной вершины в плане результативности. Тем временем в игре наверняка будет пробит голевой «верх».

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.89.