прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.40

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на арене «Энтерпрайз» 15 апреля, начало — в 04:30 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Сент-Луис — Питтсбург с коэффициентом для ставки за 2.40.

«Сент-Луис»

Турнирное положение: «Сент-Луис» не смог пробиться в плей-офф Кубка Стэнли. Хоккеисты из штата Миссури занимают 12-е место в Западной конференции, набрав 80 очков.

Последние матчи: «Сент-Луис» на выезде переиграл «Чикаго» (5:3). Результативной игрой в составе команды отметились Далибор Дворски, Джимми Снаггерад, Алексей Торопченко, Джордан Кайру и Кэм Фаулер.

Не сыграют: С травмой лодыжки в лазарете команды находится Тори Круг.

Состояние команды: Хоккеисты Джима Монтгомери смогли прервать проигрышную серию, которая насчитывала два матча. Ранее «Сент-Луис» проиграл «Виннипегу» (2:3) и «Колорадо» (1:3).

«Питтсбург»

Турнирное положение: «Питтсбург» в Восточной конференции расположился на 6-м месте, набрав 98 очков. Хоккеисты из Пенсильвании обеспечили себе участие в плей-офф.

Последние матчи: Хоккеисты из Пенсильвании допустили осечку в регулярном чемпионате НХЛ, проиграв в гостях «Вашингтону» (0:3).

Не сыграют: «Питтсбург» не сможет рассчитывать на ряд ключевых игроков. Из строя команды выбыли травмированные Ноэль Аккиари, Коннор Клифтон, Коннор Девар, Калеб Джонс, Блэйк Лизотт, Энтони Манта, Райан Ши.

Состояние команды: В последних матчах «Питтсбург» одержал победы над «Нью-Джерси» (5:2), «Флоридой» (5:2, 9:4) и проиграл ещё одну встречу «Вашингтону» (0:3).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Питтсбург» переиграл «Сент-Луис» (6:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 4.20, а победа «Сент-Луиса» — в 2.50.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.65, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: В этом сезоне «Питтсбург» одержал победу над «Сент-Луисом» с разницей в три шайбы. Коллектив из Пенсильвании сейчас на ходу, так что клуб не должен столкнуться с серьезным сопротивлением со стороны соперника.

Ставка: Победа «Питтсбурга» с коэффициентом 2.40.

Прогноз: В среднем за матч хоккеисты «Сент-Луиса» и «Питтсбурга» забрасывают по 3 шайбы. Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 1.93.