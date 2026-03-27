В третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Спартак» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 28 марта. Начало встречи — в 16:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Спартак — Локомотив с коэффициентом для ставки за 1.81.

«Спартак»

Путь к плей-офф: Регулярный сезон «Спартак» завершил на 8-м месте в таблице Западной конференции. С 79 очками в наличии, красно-белые отстали от 7-го «Динамо» Москва на 1 балл.

Последние матчи: На флажке чемпионата «Спартак» дома обыграл «Амур» (1:0, от) и поочередно уступил «Динамо» Москва (3:4, бул.), ЦСКА (2:3, бул.) и «Нефтехимику» (2:3, бул.).

Серия отрицательных результатов увеличилась до четырех в стартовой кубковой встрече на льду «Локомотива» (3:5). Однако в овертайме второй Данил Пивчулин принес «Спартаку» победу (2:1, от).

Не сыграют: Брэндон Биро.

Состояние команды: При всех своих проблемах на дистанции — от кадровых до хоккейно-дисциплинарных — «Спартак» сумел организовать давление и доставить проблемы победителю Западной конференции.

Однако до предстоящего возвращения в Москву красно-белые выглядели откровенно слабо на домашнем льду. В четырех матчах из пяти команда Алексея Жамнова проиграла. В стольких же встречах спартаковцы не забивали больше 2 голов.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: В 68 регулярных матчах «Локомотив» заработал 98 очков, с которыми закрепился на 1-м месте в таблице Запада, на 10 турнирных пунктов опередив 2-е «Динамо» Минск.

Последние матчи: У финишной черты общего этапа сезона «Локомотив» в гостях уступил «Динамо» Минск (1:2, бул.), но в домашних стенах прикончил «Металлург» Мг (4:1).

В дебюте Кубка Гагарина-2026 команда Боба Хартли одержала волевую победу над «Спартаком», уступая 0:2 (5:3). Удвоить преимущество во второй игре «Ярославлю» не удалось (1:2, от).

Не сыграют: У «Локомотива» потерь нет.

Состояние команды: «Локомотив» рассчитывал на две победы в домашних стенах, но в неподходящий момент система команды Боба Хартли дала сбой, вероятно, не будучи готовой к такому уровню сопротивления.

Поражение в четверг стало для «железнодорожников» лишь третьим на отрезке в четырнадцать последних матчей. В восьми гостевых играх из предыдущих одиннадцати «Ярославль» также добился победы.

Статистика для ставок

«Локомотив» победил в 6 матчах из 7 последних на льду «Спартака»

«Спартак» не побеждает дома на протяжении 3 матчей кряду

В 3 личных встречах из 4 последних команды забивали 4 и менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 3.28, ничья — в 4.00, победа «Локомотива» — в 2.10.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.30, на тотал меньше 5.5 — за 1.58.

Прогноз: Результативная ошибка в подобной игре может стоить победы, как бы банально это не выглядело. В вязкой борьбе разных тактических моделей команды сосредоточатся на попытках подавить агрессию оппонента, что также отразится на голевой активности.

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.81.

Прогноз: В планы «Локомотива» не входит второе поражение кряду, поэтому за счет опыта кубковых серий и безупречной структурной основы команда намерена лишить «Спартак» свободы действий в зоне атаки.

Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» меньше 2 за 2.05.