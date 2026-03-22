В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «Хонда Центр» 23 марта, начало — в 03:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Анахайм — Баффало с коэффициентом для ставки за 2.40.

«Анахайм»

Турнирное положение: «Анахайм» стремится квалифицироваться в плей-офф Кубка Стэнли. В Западной конференции «утки» занимают 4-е место, набрав 80 очков.

Последние матчи: «Дакс» одержали крупную победу на гостевом льду против «Юты» (4:1). В составе победителей по шайбе забросили Райан Полинг, Алекс Киллорн, Каттер Готье и Макаэль Гранлунд.

Не сыграют: «Анахайму» из-за травм не смогут помочь Росс Джонстон и Петр Мразек. Защитник команды Радко Гудас не сыграет из-за дисквалификации.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Анахайм» одержал победу над «Монреалем» (4:3), но уступил «Оттаве» (0:2), «Торонто» (4:6) и «Филадельфии» (2:3 ОТ).

Лучшим игроком в составе калифорнийцев считается Каттер Готье — в матчах регулярного чемпионата хоккеист набрал 62 очка.

«Баффало»

Турнирное положение: «Баффало» в Восточной конференции расположилось на 2-м месте, набрав 94 очка.

Последние матчи: В последней игре регулярного чемпионата «Баффало» переиграл «Лос-Анджелес» (4:1). В составе победителей по шайбе забросили Тэйг Томпсон, Сэм Кэррик, Расмус Далин и Зак Бенсон.

Не сыграют: В составе «Баффало» из-за травм не сыграют Джордан Гринвэй, Джастин Данфорт и Конор Тимминс

Состояние команды: Нью-йоркцы одержали победу в четвёртом матче подряд, помимо встречи с «Лос-Анджелесом» хоккеисты «Баффало» нанесли поражение «Сан-Хосе» (5:0), «Вегасу» (2:0) и «Торонто» (3:2 Б).

В этом сезоне «Баффало» одержал победу над «Анахаймом» (5:3)

Коэффициенты букмекеров: Победа «Анахайма» оценивается букмекерами в 2.25, ничья — в 4.40, а победа «Баффало» — в 2.60.

На тотал больше 7 можно поставить за 2.40, на тотал меньше 7 — за 1.55.

Прогноз: Обе команды демонстрируют результативный хоккей и в среднем забрасывают не менее двух шайб за игру.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Анахайм» — «Баффало» принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Прогноз: В первой очной игре сезона хоккеисты «Анахайма» и «Баффало» забросили 8 шайб. Так что стоит ожидать результативной игры со стороны ведущих команд Западной и Восточной конференций.

