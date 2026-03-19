В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 21 марта. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Вашингтон — Нью-Джерси с коэффициентом для ставки за 2.14.
«Вашингтон»
Турнирное положение: «Вашингтон» провел 69 матчей, а в таблице Востока расположился на 12-м месте с 76 очками в активе. От зоны плей-офф «Кэпс» отделяют 6 турнирных пунктов.
Последние матчи: Недавние выезды команды Спенсера Карбери закончились поражением от «Филадельфии» (1:4) и скромной победой над «Баффало» (2:1).
В последних матчах в домашних стенах «Вашингтон» дал осечку против «Бостона» (2:3, бул.), но следом не оставил никаких шансов «Оттаве» (4:1).
Не сыграют: Давид Кампф.
Состояние команды: «Вашингтон» проводит откровенно слабый сезон и близок к тому, чтобы не сыграть в Кубке Стэнли. На текущее время «Кэпс» страдают от широты проблем, в том числе кадровых.
В восьми предыдущих матчах команда Спенсера Карбери потерпела пять поражений, а в трех встречах из недавних четырех результативность столичного коллектива ограничивалась одной-двумя шайбами.
«Нью-Джерси»
Турнирное положение: «Нью-Джерси» занимает 13-е место в таблице Восточной конференции с 72 очками после 68 матчей. От кубковой восьмерки коллектив из Ньюарка отстает на 10 баллов.
Последние матчи: Несколькими днями ранее «Нью-Джерси» на домашнем льду уступил «Калгари» (4:5) и одержал эффектную победу над «Лос-Анджелесом» (6:4).
Трудовые 2 очка «Девилз» отвоевали у «Бостона» в другом матче при своих трибунах (4:3, от). В рамках недавнего выезда в Нью-Йорк команда Шелдона Кифа учинила расправу над «Рейнджерс» (6:3).
Не сыграют: Зак Макивен, Стефан Ноусен, Бретт Песс.
Состояние команды: По ходу чемпионата «Нью-Джерси» страдал от кадровых проблем. Сейчас команда подает признаки жизни, но не ведет борьбу за места в зоне плей-офф.
В последних девяти матчах подопечные Шелдона Кифа одержали семь побед и заметно прибавили в результативности: в пяти играх на этом отрезке «Девилз» вколачивали 4 шайбы и более.
Статистика для ставок
- «Вашингтон» победил в 3-х личных встречах из 4-х последних
- В 3-х последних личных встречах была зафиксирована ничья в основное время
- «Нью-Джерси» победил в 3-х последних матчах на льду «Вашингтона»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.14, ничья — в 4.26, победа «Нью-Джерси» — в 3.04.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.84, на тотал меньше 5.5 — за 2.05.
Прогноз: «Вашингтон» по всем признакам остается командой с нестабильным игровым рисунком, но на домашнем льду команда способна справиться с соперником уровня «Нью-Джерси».
Ставка: «Вашингтон» победит за 2.14.
Прогноз: «Кэпс» в домашних стенах попытаются забрать инициативу, но в условиях низкого темпа борьбы, характерного для матчей обеих команд, битва в столице пойдет по сценарию результативного «низа».
Ставка: Тотал меньше 5.5 за 2.05.