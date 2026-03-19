прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.13

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 21 марта. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Торонто — Каролина с коэффициентом для ставки за 2.13.

«Торонто»

Турнирное положение: Канадская команда из Онтарио провела 69 матчей, в которых заработала 70 очков. В таблице Востока «Лифс» занимают 14-е место, на 12 пунктов отставая от топ-8.

Последние матчи: После яркой домашней победы над «Анахаймом» (6:4) «Торонто» потерпел поражение от «Баффало» в гостях (2:3, бул.).

Другая встреча на чужом льду закончилась уверенной победой над «Миннесотой» (2:4). Накануне при домашних трибунах команда Крэйга Беруби не справилась с «Айлендерс» (1:3).

Не сыграют: Остон Мэттьюс, Кристофер Танев.

Состояние команды: «Торонто» проводит безобразный сезон как команда, а с недавних пор по причине травмы канадцы лишились Остона Мэттьюса — главной надежды «синей» половины Онтарио.

В двенадцати последних встречах команде Крэйга Беруби удалось забрать только два победных результата. Тем временем на домашнем льду «Лифс» потерпели девять поражений в недавних десяти играх.

«Каролина»

Турнирное положение: «Каролина» провела 68 матчей и заработала 92 очка, с которыми обосновалась на 1-й строке Восточной конференции, на 2 пункта опережая «Баффало».

Последние матчи: На прошлой неделе «Каролина» в очередной раз взяла верх над «Тампой-Бэй» в матче во Флориде (4:2).

Следующее гостевое появление на льду обернулось провалом в игре против «Коламбуса» (1:5). На домашней площадке «Харрикейнз» забрали победный результат в матче против «Питтсбурга» (6:5, от).

Не сыграют: Петр Кочетков, Шейн Гостисбехер.

Состояние команды: «Каролина» остается сильнейшей командой Востока по числу набранных очков, однако на протяжении всего регулярного сезона игру «Харрикейнз» нельзя назвать стабильной.

В четырех встречах из девяти последних команда Рода Бриндамора проиграла. В восьми предыдущих матчах на гостевом катке коллектив из Роли поделил поровну победные и отрицательные результаты.

Статистика для ставок

«Торонто» победил в 3-х личных встречах из 4-х последних

«Торонто» забивал 4 и более голов в 4-х последних личных встречах

В 4-х личных встречах из 5 последних было забито 6 шайб и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торонто» оценивается букмекерами в 3.05, ничья — в 4.37, победа «Каролины» — в 2.11.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.58, на тотал меньше 5.5 — за 2.23.

Прогноз: «Торонто» выглядит ужасающе и не имеет возможности наладить игру. «Каролина» в этих условиях будет чувствовать себя сверхкомфортно и проведет встречу с высокой динамикой голевых эпизодов.

Ставка: Индивидуальный тотал «Каролины» больше 3.5 за 2.13.

Прогноз: За счет хорошей результативности «Харрикейнз», как правило, доводят подавляющее большинство матчей до закономерной победы. На фоне кризисных канадцев коллектив Рода Бриндамора должен забирать очередные 2 очка.

Ставка: «Каролина» победит в матче за 2.11.