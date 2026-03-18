В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Нагорном» 19 марта. Начало встречи — в 19:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Торпедо — Амур с коэффициентом для ставки за 1.78.

«Торпедо»

Турнирное положение: В 67 матчах «Торпедо» заработало 79 очков и опустилось на 8-е место в таблице Западной конференции, на 2 турнирных пункта опережая «Спартак».

Последние матчи: Неделю назад «Торпедо» осуществило безуспешный выезд на территорию «Авангарда», проиграв тому вчистую (1:4).

Еще одной неудачей завершилась гостевая встреча с «Трактором» (2:3, от). В последнем матче в «Нагорном» команда Алексея Исакова потерпела поражение от «Нефтехимика» (3:6).

Не сыграют: У «Торпедо» потери отсутствуют.

Состояние команды: «Торпедо» продемонстрировало системный прогресс, если сравнивать с сезоном предыдущим. Но концовку нынешней регулярки нижегородцы тратят впустую.

Ранее команда выпала за пределы верхней четверки и рискует рухнуть на 8-ю позицию. В восьми предыдущих матчах команда Алексея Исакова потерпела шесть поражений. В пяти случаях торпедовцы пропускали не менее 4-х голов.

«Амур»

Турнирное положение: Регулярный сезон «Амур» заканчивает на 9-м месте в таблице Востока с 60 очками на счету. Дистанция между кубковой зоной и хабаровчанами составляет 5 турнирных пунктов.

Последние матчи: В последнем домашнем матче этого сезона «Амур» попал под раздачу «Барыса» (0:3). Следом дальневосточники потерпели поражение на льду «Спартака» (0:1, от).

Победу тем временем команда Александра Андриевского вырвала у «Сочи» в «Большом» (3:2), после чего в Тольятти устроилась на безоговорочный разгром в реализации «Лады» (2:5).

Не сыграют: Алекс Броадхерст, Евгений Свечников, Артем Шварев.

Состояние команды: За несколько недель до конца чемпионата «Амур» прижал педаль к полу и выдал один из самых смелых отрезков. Но попытки выиграть конкуренцию у «Сибири» не увенчались успехом.

В четырех матчах из шести последних команда Александра Андреевского потерпела поражение, причем в трех матчах на этом этапе дальневосточники суммарно забросили всего одну шайбу.

Статистика для ставок

«Торпедо» победило в 4-х личных встречах из 5 последних

В 6 личных встречах из 7 последних команды забивали 6 и более голов

«Торпедо» забивало не менее 5 голов в 2-х личных встречах из 3-х предыдущих

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 1.78, ничья — в 4.28, победа «Амура» — в 4.23.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.27, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: На финальном рубеже регулярки «Амур» лишился мотивации, тогда как «Торпедо» еще надеется улучшить позицию перед началом плей-офф. За счет этого нижегородцы выйдут на лед с большим желанием и на классе заберут результат.

Ставка: «Торпедо» победит за 1.78.

Прогноз: Оборона «Амура» не выделяется своей устойчивостью, особенно в гостевых условиях, поэтому хозяева матча в Нижнем вряд ли будут испытывать дискомфорт в фазах наступления.

Ставка: Индивидуальный тотал «Торпедо» больше 3 за 1.97.