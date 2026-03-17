прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 18 марта. Начало встречи — в 15:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Сибирь — СКА с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Сибирь»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Сибирь» закрепилась на 8-й позиции после 66 проведенных встреч. С 65 очками на счету, команда опережает «Амур» на 5 турнирных пунктов.

Последние матчи: После победы над «Шанхайскими Драконами» в матче в Китае (2:1) «Сибирь» провалила выезд на площадку «Ак Барса» (3:6).

В начале прошлой недели команда Ярослава Люзенкова переиграла «Авангард» (2:1, бул.), а днями позже на домашнем льду уступила «Металлургу» Мг, стащив один зачетный балл (1:2, от). Накануне сибиряки дома справились с ЦСКА (3:2).

Не сыграют: Илья Талалуев.

Состояние команды: За два матча до завершения регулярного сезона «Сибирь» поставила точку в изнурительной борьбе за плей-офф после нервных нескольких недель.

Среди восточных клубов топ-8 подопечные Ярослава Люзенкова имеют самую низкую результативность (154), а 7 матчей из 9 последних закончились поражением «Сибири».

СКА

Турнирное положение: В 66 матчах СКА заработал 79 очков, с которыми переместился на 6-ю строчку в Западной конференции, по дополнительной разнице опережая «Торпедо».

Последние матчи: На прошлой неделе СКА выдал два эффектных матча при домашних трибунах. В первом хозяева «Ледового» обыграли «Динамо» Минск (4:3).

Во второй игре команда Игоря Ларионова нанесла крупное поражение «Северстали» (5:0). Последнюю встречу армейцы провели в Челябинске, где с минимальным гандикапом уступили «Трактору» (1:2).

Не сыграют: Никита Зайцев, Тревор Мерфи, Игорь Ларионов.

Состояние команды: Оставшиеся матчи регулярки СКА рассматривает как возможность улучшить позиции перед началом плей-офф. В условиях высокой плотности петербуржцы могут забраться в верхнюю четверку.

В 5 матчах из 6 предыдущих команда Игоря Ларионова зафиксировала победный результат. На этом отрезке армейцы четырежды не пропускали больше одного гола — две встречи удалось провести «на ноль».

Статистика для ставок

СКА победил в 4-х последних личных встречах

В 6 личных встречах из 7 последних команды не забивали больше 5 голов

В 2-х последних личных встречах на своей территории «Сибирь» не отличилась ни разу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 2.52, ничья — в 4.22, победа СКА — в 2.52.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.25, на тотал меньше 5.5 — за 1.60.

Прогноз: Плотная таблица не позволяет СКА терять концентрацию до последнего матча, поэтому в Новосибирске петербуржцы, набравшие уверенный ход, сфокусируются на победном результате.

Ставка: СКА победит в матче за 1.90.

Прогноз: Текущий уровень эффективности атакующих решений позволит армейцам выйти на хороший уровень результативности в матче против соперника, в тактической основе которого лежит плотная игра в зоне защиты.

Ставка: Индивидуальный тотал СКА больше 2.5 за 1.95.