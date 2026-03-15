В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Юту». Игра пройдет на «Американ Эйрлайнс Центр» 17 марта, начало — в 03:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Даллас — Юта с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Даллас»

Турнирное положение: В Западной конференции «Даллас» занимает 2-е место, в 66 матчах регулярного чемпионата хоккеисты Глена Галуцана набрали 94 очка. От лидера «Колорадо» техасцы отстают на 3 пункта.

Последние матчи: «Даллас» одержал победу над «Детройтом» лишь в овертайме (3:2). Победную шайбу в дополнительное время забросил Томас Харли.

Не сыграют: В составе техасцев травмированы четыре хоккеиста: Радек Факса, Роопе Хинтц, Микко Рантанен и Тайлер Сегин.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Даллас» одержал победы над «Эдмонтом» (7:2), «Вегасом» (2:1), «Чикаго» (4:3 — после овертайма).

«Юта»

Турнирная таблица: В Западной конференции Юта занимает 6-е место, в 67 матчах регулярного чемпионата команда из Солт-Лейк-Сити набрала 74 очка.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Юта» уступила «Питтсбургу» (3:4).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Хоккеисты Андре Туриньи не могут одержать победу на протяжении четырёх матчей подряд. Помимо встречи с «Питтсбургом», «Юта» уступила дважды «Чикаго» и оба раза в овертайме (2:3 ОТ, 2:3 ОТ) и один раз проиграла «Миннесоте» (0:5).

В этом сезоне «Даллас» дважды переиграл «Юту» (3:2, 4:3)

«Юта» одержала победу над «Далласом» (2:1)

Коэффициенты букмекеров: Победа «Далласа» оценивается букмекерами в 2.00, ничья — в 4.30, а победа «Юты» — в 3.15.

На тотал больше 6 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 6 — за 1.67.

Прогноз: В этом сезоне «Даллас» одержал две победы над «Ютой», к тому же клуб из Солт-Лейк-Сити не может добиться успеха в четырёх матчах подряд, ожидаем победу «Далласа».

Ставка: Победа «Далласа» с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Хоккеисты «Далласа» и «Юты» в среднем забрасывают около пяти шайб за матч.

Ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.02.