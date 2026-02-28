В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 1 марта. Начало встречи — в 21:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Питтсбург — Вегас с коэффициентом для ставки за 2.13.
«Питтсбург»
Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Питтсбургу» на момент написания принадлежит 5-я строчка. С 72 очками на счету, команда опережает «Баффало» по дополнительной разнице.
Последние матчи: Перед паузой в чемпионате «Питтсбург» на домашнем льду проиграл «Оттаве» (2:3), а днем позже в гостях не сумел справиться с «Айлендерс» (4:5, от).
Прервать краткосрочный цикл потерь представителям Пенсильвании удалось на катке «Баффало» (5:2). Возобновление регулярки «Пингвинз» встретили уверенной победой над «Нью-Джерси» (4:1).
Не сыграют: Сидни Кросби, Калеб Джонс, Джек Сент-Айвени, Самюэль Жирар.
Состояние команды: На определенных отрезках регулярки «Питтсбург» штормит, но в условиях удивительной способности придумывать проблемы на ровном месте команда борется за плей-офф неподалеку от лидерского квартета Востока.
В десяти последних матчах коллектив Дэна Мьюза забрал восемь победных результатов. За этот же период «пингвины» заработали 17 очков из 20 возможных.
«Вегас»
Турнирное положение: В 58 на момент написания матчах «Вегас» заработал 70 очков, с которыми прописался на 4-й позиции в таблице Запада, на 4 пункта опережая «Эдмонтон».
Последние матчи: За несколько дней до начала олимпийской паузы «Вегас» в домашних стенах разбил «Ванкувер» (5:2) и учинил расправу над «Лос-Анджелесом» (4:1).
С калифорнийскими «королями» команда Брюса Кэссиди встретилась и после возобновления регулярки. На этот раз представители Невады взяли верх на площадке «Crypto.com Арены» (6:4).
Не сыграют: Картер Харт, Бретт Хауден, Уильям Карлссон, Алекс Пьетранжело, Митч Марнер, Йонас Рендбьерг, Марк Стоун, Ши Теодор.
Состояние команды: По ходу чемпионата «Вегасу» часто приходится доказывать свой высокий статус в условиях широкого списка травм. Но снижение кадровой вариативности не делает команду менее гибкой в игровом ключе.
Периодически коллектив Кэссиди преследуют периоды спада, однако за такими отрезками непременно следует череда сильных по исполнению матчей, как те, что команда демонстрирует в ходе февральской серии.
Статистика для ставок
- В 4 последних личных встречах команды забивали меньше 5.5 голов
- «Питтсбург» обыграл «Вегас» в 4 последних личных встречах на домашнем льду
- В 2 последних личных встречах на льду «Питтсбурга» было забито меньше 4.5 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 2.90, ничья — в 4.17, победа «Вегаса» — в 2.24.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.73, на тотал меньше 5.5 — за 2.21.
Прогноз: «Питтсбургу» предстоит принимать одного из самых опасных соперников Западной конференции. При этом команда Мьюза на текущий момент обладает достаточными силами, чтобы забрать победный результат.
Ставка: «Питтсбург» победит в матче за 2.13.
Прогноз: Два топ-соперника, решающих собственные задачи в верхней части таблицы двух конференций, вряд ли проявят академичность с точки зрения атакующих действий.
Ставка: Тотал больше 6 за 1.93.