«Питтсбург» справится с гостями из числа топов?

прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.13

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 1 марта. Начало встречи — в 21:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Питтсбург — Вегас с коэффициентом для ставки за 2.13.

«Питтсбург»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Питтсбургу» на момент написания принадлежит 5-я строчка. С 72 очками на счету, команда опережает «Баффало» по дополнительной разнице.

Последние матчи: Перед паузой в чемпионате «Питтсбург» на домашнем льду проиграл «Оттаве» (2:3), а днем позже в гостях не сумел справиться с «Айлендерс» (4:5, от).

Прервать краткосрочный цикл потерь представителям Пенсильвании удалось на катке «Баффало» (5:2). Возобновление регулярки «Пингвинз» встретили уверенной победой над «Нью-Джерси» (4:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Сидни Кросби, Калеб Джонс, Джек Сент-Айвени, Самюэль Жирар.

Состояние команды: На определенных отрезках регулярки «Питтсбург» штормит, но в условиях удивительной способности придумывать проблемы на ровном месте команда борется за плей-офф неподалеку от лидерского квартета Востока.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В десяти последних матчах коллектив Дэна Мьюза забрал восемь победных результатов. За этот же период «пингвины» заработали 17 очков из 20 возможных.

«Вегас»

Турнирное положение: В 58 на момент написания матчах «Вегас» заработал 70 очков, с которыми прописался на 4-й позиции в таблице Запада, на 4 пункта опережая «Эдмонтон».

Последние матчи: За несколько дней до начала олимпийской паузы «Вегас» в домашних стенах разбил «Ванкувер» (5:2) и учинил расправу над «Лос-Анджелесом» (4:1).

С калифорнийскими «королями» команда Брюса Кэссиди встретилась и после возобновления регулярки. На этот раз представители Невады взяли верх на площадке «Crypto.com Арены» (6:4).

Не сыграют: Картер Харт, Бретт Хауден, Уильям Карлссон, Алекс Пьетранжело, Митч Марнер, Йонас Рендбьерг, Марк Стоун, Ши Теодор.

Состояние команды: По ходу чемпионата «Вегасу» часто приходится доказывать свой высокий статус в условиях широкого списка травм. Но снижение кадровой вариативности не делает команду менее гибкой в игровом ключе.

Периодически коллектив Кэссиди преследуют периоды спада, однако за такими отрезками непременно следует череда сильных по исполнению матчей, как те, что команда демонстрирует в ходе февральской серии.

Статистика для ставок

В 4 последних личных встречах команды забивали меньше 5.5 голов

«Питтсбург» обыграл «Вегас» в 4 последних личных встречах на домашнем льду

В 2 последних личных встречах на льду «Питтсбурга» было забито меньше 4.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 2.90, ничья — в 4.17, победа «Вегаса» — в 2.24.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.73, на тотал меньше 5.5 — за 2.21.

Прогноз: «Питтсбургу» предстоит принимать одного из самых опасных соперников Западной конференции. При этом команда Мьюза на текущий момент обладает достаточными силами, чтобы забрать победный результат.

2.13 «Питтсбург» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч Питтсбург — Вегас принесёт чистый выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: «Питтсбург» победит в матче за 2.13.

Прогноз: Два топ-соперника, решающих собственные задачи в верхней части таблицы двух конференций, вряд ли проявят академичность с точки зрения атакующих действий.

1.93 Тотал больше 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч Питтсбург — Вегас принесёт прибыль 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: Тотал больше 6 за 1.93.