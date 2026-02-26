В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Кэпитал Уан-Арене» 28 февраля. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Вашингтон — Вегас с коэффициентом для ставки за 2.11.

«Вашингтон»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Вашингтон» поселился на 9-й строчке с 67 очками после 60 матчей. От зоны плей-офф столичный коллектив отстает на 2 пункта.

Последние матчи: В начале февраля «Вашингтон» в домашних стенах обыграл «Каролину» (4:3, от) и «Айлендерс» (4:1), после чего на гостевой площадке уступил «Филадельфии» (2:4).

В матче 6-го числа команда Спенсера Карбери одержала верх над «Нэшвиллом» (4:2), а после олимпийской паузы взяла реванш у «Филадельфии» (3:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Джон Карлсон, Логан Томпсон, Том Уилсон.

Состояние команды: По ходу сезона «Вашингтон» неоднократно переживал судорожные периоды спада. Однако в последние игровые недели команде удалось выправить положение и вернуться в гонку за топ-8.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В попытках сократить отставание между соперниками из зоны плей-офф «Кэпиталз» ранее выдали пять побед в шести встречах, тогда как в пределах столицы команда Карбери не проигрывает на протяжении четырех последних матчей.

«Вегас»

Турнирное положение: В таблице Запада «Вегас» замыкает лидерский квартет с 70 очками по итогам 58 матчей. От верхней тройки команда с Невады отстает на 8 баллов.

Последние матчи: За несколько дней до двухнедельной паузы в чемпионате «Вегас» на домашней площадке прошелся по «Ванкуверу» (5:2).

Еще одну крупную победу в домашних стенах команда Брюса Кэссиди оформила в игре против «Лос-Анджелеса» (4:1). После возобновления регулярки «Найтс» взяли верх над «Кингз» на калифорнийском льду (6:4).

Не сыграют: Картер Харт, Бретт Хауден, Уильям Карлссон, Алекс Пьетранжело, Митч Марнер, Йонас Рендбьерг, Колтон Сиссонс, Марк Стоун, Ши Теодор.

Состояние команды: По ходу сезона «Вегас» лихорадит, что не в последнюю очередь обусловлено кадровыми потерями. Однако даже в таких условиях команда ведет борьбу в числе сильнейших.

Неделями ранее коллектив Кэссиди провел неудачный отрезок из семи поражений в восьми встречах, тогда как в трех последних матчах не только забрал максимум очков, но и забивал не менее 4-х голов.

Статистика для ставок

«Вашингтон» победил в 3 личных встречах из 4 последних

«Вашингтон» забивал 4 гола и более в 2 последних личных встречах

В 3 личных встречах из 4 последних на льду «Вашингтона» команды забивали меньше 4.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.87, ничья — в 4.27, победа «Вегаса» — в 2.24.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: «Вашингтон» на домашнем льду прямо сейчас действует безошибочно, поэтому фактор игры в столице может иметь особое значение в контексте предстоящей топ-вывески.

2.11 «Вашингтон» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.11 на матч Вашингтон — Вегас принесёт прибыль 1110₽, общая выплата — 2110₽

Ставка: «Вашингтон» победит в матче за 2.11.

Прогноз: И «Кэпс», и «Найтс» находятся в хорошей форме и умеют справляться с непростыми условиями игры. Ввиду неуступчивости, объяснимой высоким классом исполнения, команды рискуют не выявить сильнейшего в основное время.

4.27 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.27 на матч Вашингтон — Вегас позволит вывести на карту выигрыш 3270₽, общая выплата — 4270₽

Ставка: Ничья за 4.27.