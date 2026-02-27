На льду «Спартака» игра раскроется в плане результативности?

прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.99

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на арене «Мегаспорт» 28 февраля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Спартак — Барыс с коэффициентом для ставки за 1.99.

«Спартак»

Турнирное положение: «Спартак» провел 59 матчей, набрав 68 очков. В таблице Запада красно-белые находятся на 8-й позиции, на 1 турнирный пункт отставая от СКА.

Последние матчи: На прошлой неделе «Спартак» провел крайне неудачную встречу на территории минского «Динамо», которому сгорел 1:6, а затем потерпел поражение от «Нефтехимика» (0:2).

Прервать серию без турнирных пополнений столичному коллективу удалось накануне на территории «Салавата Юлаева» (5:3). В последнем матче дома команда Алексея Жамнова взяла верх над «Адмиралом» (3:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Бино Брэндон, Лукас Локхарт, Герман Рубцов.

Состояние команды: «Спартак» проводит качельный регулярный сезон, который складывается из серий всплесков и периодов спада. Но в сущности команда разочаровывает.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В условиях нестабильности на дистанции красно-белые продемонстрировали несостоятельность с точки зрения борьбы за верхние строчки. В пяти случаях из восьми последних коллектив Алексея Жамнова остался без очков.

«Барыс»

Турнирное положение: На счету «Барыса» — 47 очков после 60 матчей. В таблице Восточной конференции казахстанцы расположены на 10-й строчке, на 11 баллов отставая от восьмерки.

Последние матчи: Последнюю победу «Барыс» зафиксировал 14 февраля. На площадке в Астане хозяева в волевом режиме взяли верх над «Ладой» (5:3).

Позднее команда Михаила Кравца навязала борьбу «Металлургу» Мг, но потерпела неудачу (2:3, от). По аналогии казахстанцы провели домашние встречи с «Шанхайскими Драконами» (3:4, от) и «Северсталью» (2:3, от).

Не сыграют: Ансар Шайхмедденов.

Состояние команды: Длительный период осенью «Барыс» находится в зоне плей-офф. Зимой же спад наряду с подъемом прямых конкурентов стали причиной вылета казахстанцев из заветной восьмерки.

Очередную кампанию астанчане заканчивают в числе отстающих. В двенадцати последних матчах команда Михаила Кравца потерпела десять поражений. При этом в десяти гостевых встречах казахстанцы заработали только 4 очка.

Статистика для ставок

«Спартак» победил в 5 личных встречах из 6 последних

«Спартак» не проигрывает «Барысу» в основное время на протяжении 6 матчей кряду

В 4 личных встречах из 5 последних команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 1.48, ничья — в 5.30, победа «Барыса» — в 6.01.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.99, на тотал меньше 5.5 — за 1.89.

Прогноз: «Барыс» вряд ли едет в Москву с каким-либо давлением, тогда как «Спартак» сохраняет мотивацию, обусловленную желанием улучшить турнирное положение. При таких вводных и с не самой надежной игрой в защите личная встреча имеет хорошие шансы установить высокий порог результативности.

1.99 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч Спартак — Барыс принесёт чистый выигрыш 990₽, общая выплата — 1990₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.99.

Прогноз: «Спартак» трудно назвать образцом последовательности в контексте игрового исполнения, поэтому даже трудный «Барыс» способен навязать борьбу в гостевых условиях и избежать крупного провала.

2.01 «Барыс» победит с форой +1.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч Спартак — Барыс принесёт чистый выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: «Барыс» победит с форой +1.5 за 2.01.