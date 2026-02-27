В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на арене «Мегаспорт» 28 февраля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Спартак — Барыс с коэффициентом для ставки за 1.99.
«Спартак»
Турнирное положение: «Спартак» провел 59 матчей, набрав 68 очков. В таблице Запада красно-белые находятся на 8-й позиции, на 1 турнирный пункт отставая от СКА.
Последние матчи: На прошлой неделе «Спартак» провел крайне неудачную встречу на территории минского «Динамо», которому сгорел 1:6, а затем потерпел поражение от «Нефтехимика» (0:2).
Прервать серию без турнирных пополнений столичному коллективу удалось накануне на территории «Салавата Юлаева» (5:3). В последнем матче дома команда Алексея Жамнова взяла верх над «Адмиралом» (3:0).
Не сыграют: Бино Брэндон, Лукас Локхарт, Герман Рубцов.
Состояние команды: «Спартак» проводит качельный регулярный сезон, который складывается из серий всплесков и периодов спада. Но в сущности команда разочаровывает.
В условиях нестабильности на дистанции красно-белые продемонстрировали несостоятельность с точки зрения борьбы за верхние строчки. В пяти случаях из восьми последних коллектив Алексея Жамнова остался без очков.
«Барыс»
Турнирное положение: На счету «Барыса» — 47 очков после 60 матчей. В таблице Восточной конференции казахстанцы расположены на 10-й строчке, на 11 баллов отставая от восьмерки.
Последние матчи: Последнюю победу «Барыс» зафиксировал 14 февраля. На площадке в Астане хозяева в волевом режиме взяли верх над «Ладой» (5:3).
Позднее команда Михаила Кравца навязала борьбу «Металлургу» Мг, но потерпела неудачу (2:3, от). По аналогии казахстанцы провели домашние встречи с «Шанхайскими Драконами» (3:4, от) и «Северсталью» (2:3, от).
Не сыграют: Ансар Шайхмедденов.
Состояние команды: Длительный период осенью «Барыс» находится в зоне плей-офф. Зимой же спад наряду с подъемом прямых конкурентов стали причиной вылета казахстанцев из заветной восьмерки.
Очередную кампанию астанчане заканчивают в числе отстающих. В двенадцати последних матчах команда Михаила Кравца потерпела десять поражений. При этом в десяти гостевых встречах казахстанцы заработали только 4 очка.
Статистика для ставок
- «Спартак» победил в 5 личных встречах из 6 последних
- «Спартак» не проигрывает «Барысу» в основное время на протяжении 6 матчей кряду
- В 4 личных встречах из 5 последних команды забивали больше 5.5 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 1.48, ничья — в 5.30, победа «Барыса» — в 6.01.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.99, на тотал меньше 5.5 — за 1.89.
Прогноз: «Барыс» вряд ли едет в Москву с каким-либо давлением, тогда как «Спартак» сохраняет мотивацию, обусловленную желанием улучшить турнирное положение. При таких вводных и с не самой надежной игрой в защите личная встреча имеет хорошие шансы установить высокий порог результативности.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.99.
Прогноз: «Спартак» трудно назвать образцом последовательности в контексте игрового исполнения, поэтому даже трудный «Барыс» способен навязать борьбу в гостевых условиях и избежать крупного провала.
Ставка: «Барыс» победит с форой +1.5 за 2.01.