прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.25

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Лада-Арене» 19 февраля. Начало встречи — в 18:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Лада — Ак Барс с коэффициентом для ставки за 2.55.

«Лада»

Турнирное положение: В 58 матчах «Лада» заработала 41 балл, расположившись на 10-м месте Западной конференции и на 1 турнирный пункт опередив «Сочи».

Последние матчи: В начале предыдущей игровой недели «Лада» на домашней арене во многом сенсационно обыграла «Торпедо» (3:1).

За успешной встречей с нижегородцами последовали гостевые неудачи в матчах против «Сибири» (2:3, от) и «Барыса» (3:5). Днем ранее команда Павла Десяткова вернулась в Тольятти, где переиграла ЦСКА (2:1).

Не сыграют: В составе «Лады» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: На прошлой неделе «Лада» потеряла математические шансы на плей-офф, но не утратила сплоченность, стараясь навязывать борьбу в каждом матче.

В трех встречах из четырех последних команда Павла Десяткова набрала 5 очков. При этом на домашней площадке тольяттинцы зафиксировали 5 победных результатов в семи предыдущих играх.

«Ак Барс»

Турнирное положение: «Ак Барс» занимает 3-е место в таблице Восточной конференции с 77 очками после 56 матчей. От «Авангарда» казанцы отстают на 5 пунктов.

Последние матчи: В начале февральского этапа регулярки «Ак Барс» на гостевой территории потерпел поражения от «Сибири» (2:3, бул.) и «Трактора» (0:4).

На прошлой неделе казанцы провели одну встречу — на «Татнефть-Арене» было обыграно «Торпедо» (4:3, от). Накануне команда Анвара Гатиятулина разгромила «Авангард» в Омске (2:5).

Не сыграют: Степан Фальковский.

Состояние команды: «Ак Барс» проводит хороший регулярный сезон, но не текущий отрезок, в рамках которого команда допустила четыре поражения в 7 матчах.

В начале февраля казанцы понесли потери в 2 гостевых встречах, но в целом на льду соперников выглядят уверенно. Так, в 8 последних матчах на выезде коллектив Анвара Гатиятулина набрал 13 очков.

Статистика для ставок

«Ак Барс» победил в 6 личных встречах из 7 последних

В 3 личных встречах из 4 последних команды забивали меньше 5.5 голов

В 5 личных встречах из 7 последних «Ладе» не удавалось забить больше 1 шайбы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается букмекерами в 4.97, ничья — в 4.26, победа «Ак Барса» — в 1.68.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.03, на тотал меньше 5.5 — за 1.86.

Прогноз: Несмотря на отсутствие математических шансов на плей-офф, «Лада» старается закончить сезон играючи. Но «Ак Барс» на ее фоне выглядит во всех смыслах увереннее и обладает достаточной мощью, чтобы забрать победные очки при эффективном атакующем хоккее.

Ставка: «Ак Барс» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.25.

Прогноз: «Лада» входит в число статистически слабейших команд чемпионата по пропущенным голам. Команде Анвара Гатиятулина не составит труда раскачать оборону тольяттинцев и добиться устойчивого гандикапа.

Ставка: «Ак Барс» победит с форой -1 за 1.81.