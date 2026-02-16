В рамках квалификационного этапа Олимпиады-2026 Швейцария встретится с Италией. Игра пройдет на хоккейной арене «Ро» 17 февраля. Начало матча — в 14:10 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Швейцария — Италия с коэффициентом для ставки за 2.35.
Швейцария
Путь к плей-офф: Групповой этап Швейцария закончила на 2-м месте в квартете с Канадой, Чехией и Францией. В трех матчах команда заработала 5 очков.
Последние матчи: Дебют Швейцарии на ОИ-2026 оказался удачным — в режиме абсолютной уверенности была одержана крупная победа над Францией (4:0).
При этом провалом — не ставшим сенсацией — обернулась встреча с Канадой (1:5). Важнейшей в плане распределения позиций оказалась победная игра против Чехии (4:3, от).
Не сыграют: Кевин Фиала, Андреа Глаузер, Денис Мальгин.
Состояние команды: Швейцария провела неплохой по своему содержанию групповой раунд, хотя и оказалась стесненной в борьбе на высшем уровне против североамериканцев.
Одной из ключевых проблем команды Патрика Фишера на оставшейся дистанции станет глубина состава, который недосчитался трех хоккеистов — двух форвардов и защитника — после встречи с канадцами.
Италия
Путь к плей-офф: Итальянцы остались единственными представителями группы В без турнирных приобретений по итогам трех матчей. За этот отрезок команда забила 4 гола при 19 пропущенных.
Последние матчи: Дебют Италии на домашнем турнире оказался ярким. Несмотря на поражение от Швеции (2:5), «Скуадра Адзурра» до поры проявляла неуступчивость.
В плотной борьбе команда Юкки Ялонена понесла потери в игре против Словакии (2:3), тогда как матч против Финляндии прошел в одностороннем движении и обернулся для итальянцев крахом (0:11).
Не сыграют: У Италии нет игроков, которые пропустят матч.
Состояние команды: Италия выдала провальный в статистическом ключе, но достойный в сердцах ее болельщиков групповой этап. Команда потрепала нервы шведам и до последнего билась со словаками.
При этом Италия является единственной сборной на этой Олимпиаде без звезд НХЛ в составе. Во многом команда Ялонена полагается на игру голкипера Дамиана Клары, который во встречах с топами совершал по 30+ спасений.
Статистика для ставок
- Италия не побеждает на протяжении 6 матчей кряду во всех турнирах
- Швейцария обыграла Италию в 5 последних личных встречах
- Швейцария выигрывала с разницей в 3 шайбы и более в 3 последних личных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа Швейцарии оценивается букмекерами в 1.06, ничья — в 15.50, победа Италии — в 29.00.
На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.82, на тотал меньше 6.5 — за 1.99.
Прогноз: Италия ожидаемо отлетела на групповой стадии и готовится к аналогичному исходу в плей-офф. Швейцария вряд ли агрессивно пройдется по сопернику, как это сделала Финляндия, но уверенный контроль непременно продемонстрирует.
Ставка: Швейцария не проиграет ни одного периода за 2.35.
Прогноз: За счет плотных линий защиты и индивидуальных навыков вратаря Италия постарается снизить голевую активность швейцарцев, хотя на итоговом результате это не скажется.
Ставка: Швейцария победит + ТМ 6.5 за 2.16.