прогноз на матч Олимпийских игр, ставка за 2.35

В рамках квалификационного этапа Олимпиады-2026 Швейцария встретится с Италией. Игра пройдет на хоккейной арене «Ро» 17 февраля. Начало матча — в 14:10 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Швейцария — Италия с коэффициентом для ставки за 2.35.

Швейцария

Путь к плей-офф: Групповой этап Швейцария закончила на 2-м месте в квартете с Канадой, Чехией и Францией. В трех матчах команда заработала 5 очков.

Последние матчи: Дебют Швейцарии на ОИ-2026 оказался удачным — в режиме абсолютной уверенности была одержана крупная победа над Францией (4:0).

При этом провалом — не ставшим сенсацией — обернулась встреча с Канадой (1:5). Важнейшей в плане распределения позиций оказалась победная игра против Чехии (4:3, от).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Кевин Фиала, Андреа Глаузер, Денис Мальгин.

Состояние команды: Швейцария провела неплохой по своему содержанию групповой раунд, хотя и оказалась стесненной в борьбе на высшем уровне против североамериканцев.

Прогнозы и ставки на хоккей

Одной из ключевых проблем команды Патрика Фишера на оставшейся дистанции станет глубина состава, который недосчитался трех хоккеистов — двух форвардов и защитника — после встречи с канадцами.

Италия

Путь к плей-офф: Итальянцы остались единственными представителями группы В без турнирных приобретений по итогам трех матчей. За этот отрезок команда забила 4 гола при 19 пропущенных.

Последние матчи: Дебют Италии на домашнем турнире оказался ярким. Несмотря на поражение от Швеции (2:5), «Скуадра Адзурра» до поры проявляла неуступчивость.

В плотной борьбе команда Юкки Ялонена понесла потери в игре против Словакии (2:3), тогда как матч против Финляндии прошел в одностороннем движении и обернулся для итальянцев крахом (0:11).

Не сыграют: У Италии нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Италия выдала провальный в статистическом ключе, но достойный в сердцах ее болельщиков групповой этап. Команда потрепала нервы шведам и до последнего билась со словаками.

При этом Италия является единственной сборной на этой Олимпиаде без звезд НХЛ в составе. Во многом команда Ялонена полагается на игру голкипера Дамиана Клары, который во встречах с топами совершал по 30+ спасений.

Статистика для ставок

Италия не побеждает на протяжении 6 матчей кряду во всех турнирах

Швейцария обыграла Италию в 5 последних личных встречах

Швейцария выигрывала с разницей в 3 шайбы и более в 3 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Швейцарии оценивается букмекерами в 1.06, ничья — в 15.50, победа Италии — в 29.00.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.82, на тотал меньше 6.5 — за 1.99.

Прогноз: Италия ожидаемо отлетела на групповой стадии и готовится к аналогичному исходу в плей-офф. Швейцария вряд ли агрессивно пройдется по сопернику, как это сделала Финляндия, но уверенный контроль непременно продемонстрирует.

2.35 Швейцария не проиграет ни одного периода Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч Швейцария — Италия позволит вывести на карту выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Швейцария не проиграет ни одного периода за 2.35.

Прогноз: За счет плотных линий защиты и индивидуальных навыков вратаря Италия постарается снизить голевую активность швейцарцев, хотя на итоговом результате это не скажется.

2.16 Швейцария победит + ТМ 6.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч Швейцария — Италия принесёт чистый выигрыш 1160₽, общая выплата — 2160₽

Ставка: Швейцария победит + ТМ 6.5 за 2.16.