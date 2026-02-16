прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.45

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Лада Арене» 17 февраля, начало — в 18:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Лада — ЦСКА с коэффициентом для ставки за 2.45.

«Лада»

Турнирное положение: Хоккеисты из Тольятти замыкают турнирную таблицу в Западной конференции, в 57 матчах «Лада» набрала 39 очков.

Последние матчи: «Лада» продолжает проигрывать своим оппонентам в регулярном чемпионате, в рамках минувшего тура тольяттинцы уступили «Барысу» (3:5).

Не сыграют: В составе команды нет травмированных хоккеистов.

Состояние команды: В последних пяти матчах регулярного чемпионата «Лада» смогла одержать лишь победу над «Торпедо» (3:1). В играх против «Сибири» (2:3 — после овертайма), минского «Динамо» (3:8), «Металлурга» (2:3) тольяттинцы потерпели фиаско.

ЦСКА

Турнирное положение: ЦСКА метит в плей-офф КХЛ, армейцы находятся в одной победе от выхода в 1/8 финала. Перед игрой с «Ладой» московский клуб занимает 4 место в Западной конференции с 70 набранными очками.

Последние матчи: Заброшенная шайба Николая Коваленко в овертайме принесла победу ЦСКА в матче против «Шанхайских Драконов» (2:1). В основное время за армейцев голом отметился Павел Карнаухов.

Не сыграют: В составе ЦСКА потери отсутствуют.

Состояние команды: Армейцы одержали восьмую победу подряд, хоккеисты Игоря Никитина также переиграли «Спартак» (2:0), «Шанхайских Драконов» (1:0), «Сочи» (3:1), СКА (2:2, 1:0 — после буллитов), «Динамо» (4:2), «Северстал» (4:2) и «Барыс» (1:0).

Статистика для ставок

«Лада» занимает 11 место в Западной конференции

ЦСКА занимает 4 место в Западной конференции

В этом сезоне ЦСКА одержал три победы над «Ладой» (4:2, 4:2, 7:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА букмекерами оценивается в 1.60, ничья — в 4.50, а победа «Лады» — в 4.80.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: «Лада» — не тот соперник, который может составить серьезное сопротивление армейцам. ЦСКА в этом розыгрыше КХЛ трижды переиграл тольяттинский коллектив. В среднем московские хоккеисты обыграли соперника с перевесом в две шайбы.

Ставка: Фора ЦСКА (-2) с коэффициентом 2.45.

Прогноз: В среднем в играх команд забрасывается по 6 шайб, есть вероятность, что команды сыграют в результативный хоккей.

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.15.