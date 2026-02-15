прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.95

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце 16 февраля, начало — в 19:30 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч СКА — Салават Юлаев с коэффициентом для ставки за 1.95.

СКА

Турнирное положение: Хоккеисты Игоря Ларионова занимают место в топ-8 Западной конференции, которое дает право сыграть в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. СКА уверенно опережает своего основного преследователя — команды «Шанхайские Драконы» на 15 очков. Клуб из Санкт-Петербурга в 54 матчах набрал 62 очка.

Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня СКА на вызде разгромил «Барыс» (5:0). В составе питерской команды по голу забили Матвей Короткий, Сергей Плотников, Никита Дишковский, Николай Голдобин и Марат Хайруллин.

Не сыграют: у СКА нет игроков, которые пропустят матч.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Состояние команды: СКА выдает победную серию, которая состоит из четырёх матчей. Армейцы также нанесли поражения «Нефтехимику» (5:1), «Северстали» (3:1) и минскому «Динамо» (3:3, 1:0 — после буллитов).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Отметим, что игра у питерского клуба пошла в гору. О семиматчевой проигрышной серии команды Ларионова теперь и не вспоминают, СКА явно будет стремиться одержать победу в пятом матче подряд.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: В Восточной конференции «Салават Юлаев» занимает 5 место, набрав 60 очков. В 54 матчах регулярного чемпионата уфимцы одержали 28 побед (22 — в основное время).

Последние матчи: «Салават Юлаев» сыграл яркую игру против лидера Востока — «Металлурга» (команда из Магнитогорска уже вышла в плей-офф КХЛ). Основное время матча завершилось вничью (3:3), хотя уфимцы дважды выходили вперед по ходу поединка и оба раза упускали шанс одержать победу.

Все решилось в серии буллтов, победную шайбу забросил канадский форвард Шелдон Ремпал.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Салават Юлаев» одержал шестую победу подряд, выиграв также у «Нефтехимика» (2:1), «Торпедо» (3:1) и «Сочи» (2:1). В овертайме хоккеисты Виктора Козлова переиграли «Ак Барс» (4:3) и Минское «Динамо» (2:1).

Статистика для ставок

СКА занимает 8 место в Западной конференции

«Салават Юлаев» занимает 5 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Салават Юлаев» обыграл СКА (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 1.95, ничья — в 4.30, а победа «Салавата Юлаева» — в 3.25.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

Прогноз: Встречаются команды, которые занимают места, которые дают право попасть в плей-офф КХЛ. Хоккеисты СКА и «Салавата Юлаева» выдают победные серии. Кому удастся развить свой успех — предугадать сложно. Но у питерской команды в предстоящем поединке будет поддержка родной публики, полагаем, что СКА сможет одержать победу над крепикими уфимцами.

1.95 Победа СКА Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч СКА — «Салават Юлаев» принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Победа СКА с коэффициентом 1.95.

Прогноз: Матчи с участием СКА и «Салавата Юлаева» проходят сверхрезультативно, в среднем за игру питерцы и уфимцы забрасывают по 3-4 шайбы.

2.20 ТБ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч СКА — «Салават Юлаев» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.20.