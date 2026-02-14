прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.85

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 15 февраля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Спартак — Динамо Минск с коэффициентом для ставки за 1.85.

«Спартак»

Турнирное положение: С 62 очками после 54 матчей, «Спартак» обосновался на 7-м месте в Западной конференции, по дополнительной разнице опережая СКА.

Последние матчи: В начале февраля «Спартак» на гостевом льду переехал «Северсталь» (5:1), но потерпел поражение от «Локомотива» (1:3).

На домашнюю площадку красно-белые вернулись, проиграв «Динамо» Москва (2:3). Еще в одной битве за столицу команда Алексея Жамнова уступила ЦСКА — также в родных стенах (0:2).

Не сыграют: Лукас Локхарт.

Состояние команды: По ходу регулярного сезона, исчисляемого сериями всплесков и циклами неудач, «Спартак», как правило, сам себе придумывает проблемы игрового содержания.

На фоне недостаточной дисциплины команда Алексея Жамнова демонстрирует худший показатель пропущенных голов — 3 в среднем — среди всех представителей кубковой зоны Запада.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: В таблице Западной конференции «Динамо» Минск находится на 2-м месте с 73 очками после 55 матчей. От «Локомотива» белорусов отделяют 4 турнирных пункта.

Последние матчи: Перед звездной паузой в КХЛ «Динамо» Минск потерпело поражение от СКА (4:3, бул.), но сокрушило «Ладу» на арене в Тольятти (8:3).

После небольшого отдыха команда Дмитрия Квартальнова в домашних стенах прибила «Северсталь» (7:4) и одержала волевую победу над «Локомотивом» (4:2).

Не сыграют: Джошуа Брук, Андрей Стась.

Состояние команды: В этом сезоне «Динамо» Минск испытывает еще больший подъем, чем годом ранее. Команда ведет борьбу в числе лидеров и демонстрирует хорошую статистику выступлений.

По итогам 55 матчей белорусам принадлежит второй в лиге показателей заброшенных шайб (199), однако январский отрезок команда Дмитрия Квартальнова провела откровенно слабо, потерпев восемь поражений в двенадцати встречах.

Статистика для ставок

«Динамо» Минск победило «Спартак» в 4 последних личных встречах

«Динамо» Минск разгромило «Спартак» с разницей в 3 гола в 3 матчах из 4 последних

«Спартак» не забивал больше 1 гола в 4 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.54, ничья — в 4.57, победа «Динамо» Минск — в 2.39.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.89, на тотал меньше 5.5 — за 1.99.

Прогноз: После волны затмений минчане вернулись в строй. А когда такое происходило по ходу нынешнего сезона ранее, шансы соперников — особенно таких непоследовательных, как «Спартак» — сводились к минимуму.

Ставка: «Динамо» Минск победит в матче за 1.85.

Прогноз: В последних матчах команда Алексея Жамнова вновь просела по результативности, поэтому белорусы, как кажется, будут доминировать по этому показателю, а сама игра закончится относительным «низом».

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.99.