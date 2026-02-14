«Северсталь» справится с «Нефтехимиком» в домашних стенах?

прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.89

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 15 февраля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Северсталь — Нефтехимик с коэффициентом для ставки за 1.89.

«Северсталь»

Турнирное положение: В 56 матчах «Северсталь» набрала 72 очка, с которыми находится на 3-м месте Западной конференции, на 1 турнирный балл отставая от «Динамо» Минск.

Последние матчи: В начале февраля «Северсталь» в родных стенах потерпела поражения от «Спартака» (1:5) и СКА (1:3).

На текущей игровой неделе команда Андрея Козырева проиграла минскому «Динамо» (4:7), но одержала верх над «Шанхайскими Драконами» (3:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Данил Веряев и Николай Чебыкин не сыграют из-за травм. Адам Лишка пропускает встречу из-за участия на Олимпиаде.

Состояние команды: «Северсталь» снизила темп в борьбе за верхнюю строчку Запада, но в сущности проводит сильный регулярный чемпионат.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В настоящее время коллектив Андрея Козырева обладает второй результативностью на Западе (167 голов), но пропускает в среднем 2,7 гола за игру, уступая только «Спартаку», если говорить о представителях восьмерки.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: После 55 матчей «Нефтехимик» сместился на 6-ю строчку Восточной конференции с 59 очками после 55 матчей. От «Салавата Юлаева» представители Нижнекамска отстали на 1 балл.

Последние матчи: Последний гостевой матч «Нефтехимик» провел 4 февраля на площадке «Сибири», где была одержана уверенная победа (5:2).

Возвращение на домашний лед на этой неделе омрачило крупное поражение от СКА (1:5). Довольно неожиданно команда Игоря Гришина не сумела справиться с «Сочи» в последней игре (3:5).

Не сыграют: Владислав Барулин.

Состояние команды: При Игоре Гришине «Нефтехимик» проводит сильный сезон и в целом демонстрирует симпатичный хоккей наряду с хорошей самоотдачей и дисциплиной.

В прошлом месяце нижнекамцы выдали исключительную серию из семи побед кряду, тогда как в пяти последних матчах команда проиграла четырежды, в трех пропустив от 5 голов и более.

Статистика для ставок

«Северсталь» обыграла «Нефтехимик» в 5 последних встречах кряду

«Северсталь» не проигрывает дома «Нефтехимику» на протяжении 5 последних матчей

В 3 последних личных встречах «Нефтехимик» не забивал больше 1 гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 1.89, ничья — в 4.38, победа «Нефтехимика» — в 3.67.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.01, на тотал меньше 5.5 — за 1.87.

Прогноз: «Северсталь» проводит неровные последние недели. Но то же самое на текущее время актуально для темпа «Нефтехимика». В контексте личной встречи команда Андрея Козырева наверняка воспользуется преимуществом домашнего льда и продлит серию побед над нижнекамцами в Череповце.

1.89 «Северсталь» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.89 на матч Северсталь — Нефтехимик принесёт чистый выигрыш 890₽, общая выплата — 1890₽

Ставка: «Северсталь» победит за 1.89.

Прогноз: Обе команды способны выдавать всплески сверхпродуктивности в зоне атаки. Именно за счет активных наступательных действий соперники будут пытаться достичь поставленных целей на конкретную игру.

2.01 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч Северсталь — Нефтехимик принесёт прибыль 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.01.