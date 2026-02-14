прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.95

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 15 февраля. Начало встречи — в 14:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Авангард — Трактор с коэффициентом для ставки за 1.95.

«Авангард»

Турнирное положение: «Авангард» находится на 2-й позиции Восточной конференции. В 54 матчах омичи набрали 80 очков и сократили разрыв между «Металлургом» до 7 пунктов.

Последние матчи: В начале месяца «Авангард» зафиксировал гостевые победы над «Динамо» Москва (4:1) и «Шанхайскими Драконами» (2:3, от), после чего дома проиграл «Автомобилисту» (2:3, от).

В статусе второй команды, вышедшей в плей-офф, омичи приехали на Дальний Восток, где взяли верх над «Адмиралом» (3:2, бул.) и снесли «Амур» (6:2).

Не сыграют: Александр Волков.

Состояние команды: Статистически «Авангард» остается второй командой лиги по темпу турнирных приобретений и не отказывается от желания сократить разрыв между неуступчивой «Магниткой».

После 54 проведенных встреч омичам принадлежит третий в чемпионате показатель результативности (184 шайбы), а на отрезке в одиннадцать последних матчей команда Ги Буше набрала 21 балл.

«Трактор»

Турнирное положение: После 54 матчей «Трактор» находится на 7-й позиции на Востоке с 58 очками в активе. От «Нефтехимика» челябинский клуб отстает на 1 балл.

Последние матчи: В первой встрече февральского этапа регулярки «Трактор» в родных стенах раздавил «Ак Барс» (4:0)

Следующие матчи команда Евгения Корешкова провела на Дальнем Востоке. В первом челябинцы вырвали победу у «Амура» (6:5). За безумной игрой с 11 голами последовал скромный результат на площадке «Адмирала» (3:2).

Не сыграют: У «Трактора» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Общий турнирный образ «Трактора» не соответствует возможностям и амбициям команды, но при этом челябинцы надеются войти в плей-офф в своей лучшей форме.

Во второй половине января коллектив Евгения Корешкова потерпел четыре поражения в пяти встречах, однако неподобающую серию перекрыл за счет недавних четырех побед кряду.

Статистика для ставок

«Авангард» обыграл «Трактор» в 4 последних личных встречах

В 2 последних личных встречах в Омске победил «Авангард», а общая результативность не превышала 5.5 голов

В 5 личных встречах из 7 последних команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.89, ничья — в 4.38, победа «Трактора» — в 3.67.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.93.

Прогноз: Последняя личная встреча в Омске оказалась на удивление скромной в плане голевой событийности — 1:0, победа «Авангарда». Но по своему содержанию обе команды по-прежнему нацелены на атакующий хоккей и высокую результативность, которыми может быть продиктован предстоящий матч.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.95.

Прогноз: На домашней арене команда Ги Буше представляет особую угрозу для неустойчивых в системном плане соперников, к коим на текущем этапе сезона относится и «Трактор».

Ставка: «Авангард» победит за 1.89.