«Миннесота» зацепится за очки на выезде?

прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.99

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Бриджстоун-Арене» 5 февраля. Начало встречи — в 04:00 (мск).

«Нэшвилл»

Турнирное положение: С 58 очками после 55 сыгранных матчей, «Нэшвилл» задержался на 11-й позиции Западной конференции, на 3 турнирных балла отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: Несколькими днями ранее «Нэшвилл» провел короткую выездную серию, начавшуюся с потерь на льду «Бостона» (2:3, от) и «Нью-Джерси» (2:3, от).

Единственную на этом гостевом этапе победу «Предаторз» установили на территории «Айлендерс» (4:3). В последнем матче при своих трибунах команда Эндрю Брюнетта обыграла «Сент-Луис» (6:5).

Не сыграют: Николас Хейг, Ник Бланкенбург.

Состояние команды: Регулярный сезон «Нэшвилла» продиктован попытками занять одну из последних позиций в зоне Кубка, но в условиях высокой плотности «хищники» уступают ряду прямых конкурентов.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В восьми предыдущих матчах коллектив Эндрю Брюнетта потерпел пять поражений, тогда как в десяти последних встречах на домашнем льду сумел добиться семи побед.

«Миннесота»

Турнирное положение: В 57 матчах «Миннесота» набрала 76 очков, закрепившись на 2-м месте Западной конференции. От 1-го «Колорадо» коллектив из Сент-Пола отделяют 5 пунктов.

Последние матчи: В ряде последних матчей «Миннесота» переехала нескольких канадских соперников. Началась серия с разгрома «Калгари» в родных стенах (4:1).

В гостевой встрече 1 февраля команда Джона Хайнса прибила «Эдмонтон» (7:3), тогда как на арене в Сент-Поле была одержана непростая победа над «Монреалем» (4:3, от).

Не сыграют: Зак Богосян, Йонас Бродин, Йеспер Уоллстедт.

Состояние команды: «Миннесота» была одной из команд, которые проблематично вкатывались в сезон, но спустя время «Уайлд» раскрылись в полной мере и надежно обосновались в тройке лидеров Запада.

К текущему моменту коллектив из Сент-Пола имеет третью в конференции результативность (190 голов), тогда как в девяти недавних матчах сумел одержать семь побед.

Статистика для ставок

«Миннесота» победила в 4 гостевых встречах из 5 последних

«Нэшвилл» проиграл «Миннесоте» только в одной домашней встреча с 2016 года

В 3 последних личных встречах на льду «Нэшвилла» команды забивали больше 6.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нэшвилла» оценивается букмекерами в 2.98, ничья — в 4.26, победа «Миннесоты» — в 2.17.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 5.5 — за 2.12.

Прогноз: «Миннесота» по-прежнему находится в рабочих кондициях и весьма успешно в последнее время действует в гостях. На фоне нестабильного «Нэшвилла» команда Джона Хайнса видится фаворитом, способным добиться результата через характерный для себя «верх».

1.99 «Миннесота» не проиграет + ТБ 4.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч Нэшвилл — Миннесота принесёт прибыль 990₽, общая выплата — 1990₽

Ставка: «Миннесота» не проиграет + ТБ 4.5 за 1.99.

Прогноз: Временами «Предаторз» проявляют неуступчивость, ввиду которой матчи перетекают за регламентированный час. Нельзя исключать подобный сценарий в игре против одной из сильнейших команд Запада.

4.26 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.26 на матч Нэшвилл — Миннесота принесёт чистый выигрыш 3260₽, общая выплата — 4260₽

Ставка: Ничья за 4.26.