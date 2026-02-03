В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Бриджстоун-Арене» 5 февраля. Начало встречи — в 04:00 (мск).
«Нэшвилл»
Турнирное положение: С 58 очками после 55 сыгранных матчей, «Нэшвилл» задержался на 11-й позиции Западной конференции, на 3 турнирных балла отставая от зоны плей-офф.
Последние матчи: Несколькими днями ранее «Нэшвилл» провел короткую выездную серию, начавшуюся с потерь на льду «Бостона» (2:3, от) и «Нью-Джерси» (2:3, от).
Единственную на этом гостевом этапе победу «Предаторз» установили на территории «Айлендерс» (4:3). В последнем матче при своих трибунах команда Эндрю Брюнетта обыграла «Сент-Луис» (6:5).
Не сыграют: Николас Хейг, Ник Бланкенбург.
Состояние команды: Регулярный сезон «Нэшвилла» продиктован попытками занять одну из последних позиций в зоне Кубка, но в условиях высокой плотности «хищники» уступают ряду прямых конкурентов.
В восьми предыдущих матчах коллектив Эндрю Брюнетта потерпел пять поражений, тогда как в десяти последних встречах на домашнем льду сумел добиться семи побед.
«Миннесота»
Турнирное положение: В 57 матчах «Миннесота» набрала 76 очков, закрепившись на 2-м месте Западной конференции. От 1-го «Колорадо» коллектив из Сент-Пола отделяют 5 пунктов.
Последние матчи: В ряде последних матчей «Миннесота» переехала нескольких канадских соперников. Началась серия с разгрома «Калгари» в родных стенах (4:1).
В гостевой встрече 1 февраля команда Джона Хайнса прибила «Эдмонтон» (7:3), тогда как на арене в Сент-Поле была одержана непростая победа над «Монреалем» (4:3, от).
Не сыграют: Зак Богосян, Йонас Бродин, Йеспер Уоллстедт.
Состояние команды: «Миннесота» была одной из команд, которые проблематично вкатывались в сезон, но спустя время «Уайлд» раскрылись в полной мере и надежно обосновались в тройке лидеров Запада.
К текущему моменту коллектив из Сент-Пола имеет третью в конференции результативность (190 голов), тогда как в девяти недавних матчах сумел одержать семь побед.
Статистика для ставок
- «Миннесота» победила в 4 гостевых встречах из 5 последних
- «Нэшвилл» проиграл «Миннесоте» только в одной домашней встреча с 2016 года
- В 3 последних личных встречах на льду «Нэшвилла» команды забивали больше 6.5 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Нэшвилла» оценивается букмекерами в 2.98, ничья — в 4.26, победа «Миннесоты» — в 2.17.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 5.5 — за 2.12.
Прогноз: «Миннесота» по-прежнему находится в рабочих кондициях и весьма успешно в последнее время действует в гостях. На фоне нестабильного «Нэшвилла» команда Джона Хайнса видится фаворитом, способным добиться результата через характерный для себя «верх».
Ставка: «Миннесота» не проиграет + ТБ 4.5 за 1.99.
Прогноз: Временами «Предаторз» проявляют неуступчивость, ввиду которой матчи перетекают за регламентированный час. Нельзя исключать подобный сценарий в игре против одной из сильнейших команд Запада.
Ставка: Ничья за 4.26.