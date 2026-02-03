Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 февраля.

«Вашингтон» — «Айлендерс» — 4:1

Российский нападающий Александр Овечкин сделал результативный пас.

«Вашингтон» одержал третью победу кряду. Клуб занимает девятое место в таблице Восточной конференции с 63 очками после 57 игр. «Айлендерс» (65 очков после 56 матчей) идут на восьмом месте.

«Вашингтон» — «Айлендерс» — 4:1

«Питтсбург» — «Оттава» — 2:3

У хозяев гол забил российский форвард Егор Чинахов. Ему ассистировал соотечественник Евгений Малкин.

«Питтсбург» — «Оттава» — 2:3

«Флорида» — «Баффало» — 3:5

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 15 бросков в створ из 20.

«Флорида» проиграла четвертый матч подряд. Она занимает 12-е место в таблице Восточной конференции с 59 очками после 55 встреч. «Баффало» располагается на пятом месте — с 69 очками после 55 игр.

«Флорида» — «Баффало» — 3:5

«Миннесота» — «Монреаль» — 4:3 ОТ

У хозяев голы забил российский нападающий Кирилл Капризов (в основное время и в овертайме).

У гостей шайбу забросил российский нападающий Иван Демидов.

«Миннесота» — «Монреаль» — 4:3 ОТ

«Нэшвилл» — «Сент-Луис» — 6:5

У «Блюз» 3 (2+1) очка набрал Павел Бучневич.

«Нэшвилл» с 58 очками после 55 матчей занимает 11-е место в таблице Западной конференции. «Сент-Луис» (49 очков в 56 играх) идет на предпоследней, 15-й строчке.

«Нэшвилл» — «Сент-Луис» — 6:5

«Даллас» — «Виннипег» — 4:3 ОТ

«Даллас» одержал пятую победу подряд и с 75 очками сохраняет третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Виннипег» (52 очка) опустился на 13-ю строчку.

«Даллас» — «Виннипег» — 4:3 ОТ

«Чикаго» — «Сан-Хосе» — 6:3

У хозяев гол забил российский форвард Илья Михеев. Также у нападающего три результативные передачи.

Российский вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил шесть из десяти бросков в створ. По ходу игры его заменил американец Алекс Неделькович.

«Чикаго» — «Сан-Хосе» — 6:3

«Колорадо» — «Детройт» — 0:2

«Колорадо» с 81 очком после 54 матчей продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. «Детройт» набрал 72 очка за 57 игр и идет третьим на «Востоке».

«Колорадо» — «Детройт» — 0:2

«Юта» — «Ванкувер» — 6:2

У «Юты» гол забил Михаил Сергачев. Команда набрала 62 очка за 56 матчей и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Ванкувер» с 42 очками после 56 игр располагается на последней, 16-й строчке.

«Юта» — «Ванкувер» — 6:2

«Калгари» — «Торонто» — 2:4

«Торонто» набрал 61 очко за 56 матчей и поднялся на 12-ю позицию в турнирной таблице Восточной конференции. «Калгари» (50 очков после 55 игр) располагается на 14-й строчке «Запада».