«Ак Барс» едет в Челябинск за победными баллами

прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.30

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Арене Трактор» 4 февраля. Начало встречи — в 17:00 (мск).

«Трактор»

Турнирное положение: После 51 игры «Трактор» занимает 7-е место в Восточной конференции с 52 очками в активе. На 1 зачетный балл уральский коллектив опережает 8-ю «Сибирь».

Последние матчи: Серию последних матчей «Трактор» провел на гостевой площадке, где в том числе потерпел поражение от «Металлурга» Мг (2:3).

За очередным провалом в уральском дерби последовала неудача на территории «Авангарда» (0:1). Отрицательная серия при этом была прервана на льду «Сибири» (3:1).

Не сыграют: В составе «Трактора» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: После удачного стартового отрезка в январе команда Евгения Корешкова довольно быстро перегорела и проиграла конкуренцию «Салавату Юлаеву».

Путевка в плей-офф «Трактора» по-прежнему находится в безопасности, но качество игры вызывает беспокойство. В четырех матчах из шести последних уральцы уступили, ни разу не забив больше 2-х голов.

«Ак Барс»

Турнирное положение: После 53 матчей «Ак Барс» оказался на 2-м месте в Восточной конференции с 73 очками на счету, по дополненным цифрам опередив 3-й «Авангард».

Последние матчи: Ряд предыдущих матчей «Ак Барс» провел на «Татнефть-Арене», однако серия эта началась с поражений от «Сибири» (2:3, бул.) и «Салавата Юлаева» (3:4, от).

Единственную победу в родных стенах команда Анвара Гатиятулина зафиксировала в дерби с «Нефтехимиком» (6:1). Первый в рамках новой недели выезд казанцы провели на льду «Сибири», которой вновь проиграли (2:3, бул.).

Не сыграют: Степан Фальковский, Михаил Фисенко.

Состояние команды: «Ак Барс» в общем понимании проводит вполне рабочий сезон, демонстрируя содержательную игру и относительную стабильность на дистанции.

Однако последний отрезок казанцы проходят не без изъянов. В трех недавних матчах из четырех команда Анвара Гатиятулина понесла потери, хотя ранее выдала четыре уверенные победы кряду.

Статистика для ставок

«Ак Барс» одержал 5 побед в 6 последних гостевых матчах

«Трактор» выиграл в трех домашних личных встречах из 4 последних

В 5 последних личных встречах в Челябинске команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.70, ничья — в 4.28, победа «Ак Барса» — в 2.34.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.

Прогноз: Для «Ак Барса» этот выезд не предполагает решение простых задач, но неустойчивость «Трактора» и его неумение сохранять концентрацию в топ-матчах должны сыграть на руку тактически зрелым казанцам.

2.30 «Ак Барс» не проиграет + ТБ 4.5

Ставка: «Ак Барс» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.30.

Прогноз: Защитная линия «Трактора» терпит неудачи при попытках действовать компактно, поэтому «Ак Барс», не имеющий проблем с атакующей остротой, нацелится на высокую результативность.

1.73 Индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 2.5

Ставка: Индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 2.5 за 1.73.