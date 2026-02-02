прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.03

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать СКА. Игра пройдет на «Минск-Арене» 3 февраля. Начало встречи — в 19:10 (мск).

«Динамо» Минск

Турнирное положение: В 51 матче «Динамо» Минск набрало 66 очков, с которыми находится на 3-м месте Западной конференции, на 4 турнирных балла отставая от 2-й «Северстали».

Последние матчи: В начале предыдущей недели «Динамо» Минск провело домашнюю встречу с «Салаватом Юлаевым», в которой потерпело поражение (1:2, от).

Следом команда Дмитрия Квартальнова зафиксировала крупный провал на территории «Сибири» (1:4). Потерю 2-х очков белорусы допустили в недавней встрече на площадке «Металлурга» Мг (4:5).

Не сыграют: Джошуа Брук, Ксавье Уэлле.

Состояние команды: На дистанции всего сезона «Динамо» Минск выглядит исключительно. Команда проводит сильнейшую в своей истории регулярку.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Однако внутренние конфликты, просочившиеся наружу, отразились на состоянии и результатах белорусов. Коллектив Дмитрия Квартальнова идет без побед на протяжении трех матчей кряду, тогда как на отрезке в двенадцать матчей динамовцы потерпели восемь поражений.

СКА

Турнирное положение: В таблице Западной конференции СКА находится на 8-й позиции. С 54 очками после 50 матчей, питерцы на 7 пунктов опережают «Шанхайских Драконов».

Последние матчи: В начале прошлой недели СКА в родных стенах встретился с «Локомотивом», справиться с которым не сумел (1:3).

Следующую встречу команда Игоря Ларионова провела на льду «Спартака», где потерпела крупное поражение (0:4). Задержавшись в столице, петербуржцы проиграли ЦСКА (2:3, бул.).

Не сыграют: Игорь Ларионов, Тревор Мерфи.

Состояние команды: Глобально с точки зрения рисков не выйти в плей-офф СКА в настоящее время ничего не угрожает. Тем не менее текущее положение армейцев едва ли соответствуют статусу топ-команды.

В новую хоккейную неделю команда Игоря Ларионова входит в условиях семи поражений кряду. В пяти встречах питерцы забивали один гол или меньше.

Статистика для ставок

«Динамо» Минск не проигрывает дома в основное время на протяжении 4 последних матчей

«Динамо» Минск не пропускало больше 1 гола в 3 последних домашних матчах

СКА одержал 3 победы в 4 последних матчах на льду «Динамо» Минск

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 1.73, ничья — в 4.59, победа СКА — в 4.23.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.93.

Прогноз: Ввиду проблем за пределами ледовой площадки динамовцы сбавили ход. Но в ближайшей игре коллектив Дмитрия Квартальнова попытается сплотиться и при родных трибунах выдать топ-матч, в рамках которого переедет кризисный СКА.

2.30 «Динамо» Минск не проиграет + ТБ 5.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч Динамо Минск — СКА позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: «Динамо» Минск не проиграет + ТБ 5.5 за 2.30.

Прогноз: Вряд ли по причине напряженной атмосферы внутри минчане разучились компактно обороняться против команд, спад которых видится более очевидным, чем текущая просадка белорусов.

1.96 Индивидуальный тотал СКА меньше 2 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Динамо Минск — СКА позволит вывести на карту выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Ставка: Индивидуальный тотал СКА меньше 2 за 1.96.