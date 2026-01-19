В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 20 января. Начало встречи — в 03:30 (мск).
«Торонто»
Турнирное положение: В 48 матчах канадцы из Онтарио набрали 56 очков, закрепившись на 8-й строке Восточной конференции. На 1 турнирный балл «Лифс» оторвались от 9-го «Питтсбурга».
Последние матчи: Неделей ранее «Торонто» провел гостевую серию, которая началась с победы над «Колорадо» (4:3, от).
В двух следующих матчах команда Крейга Беруби уступила «Юте» (1:6) и «Вегасу» (5:6, от). После триллера в Неваде «Лифс» одержали волевую победу над «Виннипегом» (4:3, от).
Не сыграют: Симон Бенуа, Дакота Джошуа, Вильям Нюландер, Энтони Столарс, Кристофер Танев.
Состояние команды: На фоне непостоянства в игре и результатах сезон для «Торонто» складывается не так, как планировалось, но прямо сейчас команда находится в неплохой форме.
Обосновавшись в кубковой восьмерке, коллектив Крейга Беруби одержал пять побед в семи последних играх. Тем временем в тринадцати предыдущих матчах «Лифс» набрали 21 балл из 26 возможных.
«Миннесота»
Турнирное положение: После 49 матчей «Миннесота» замыкает тройку лидеров Западной конференции с 63 очками в активе. По дополнительным показателям «Уайлд» отстают от 2-го «Далласа».
Последние матчи: Последняя игровая неделя началась для «Миннесоты» с крупного провала в матче против «Нью-Джерси» в родных стенах (2:5).
С похожим разгромным счетом команда Джона Хайнса позже уступила «Виннипегу» (2:6). Тем временем серию выездных матчей «дикари» начали с эффектной победы над «Баффало» (5:4, от).
Не сыграют: Зак Богосян, Мэттью Болди, Йонас Бродин, Джоэль Эрикссон, Маркус Йоханссон.
Состояние команды: За счет прочного запаса турнирных приобретений «Миннесота» держится в верхней тройке Запада, но последние ее результаты оставляют желать лучшего.
В девяти предыдущих матчах подопечные Джона Хайнса потерпели шесть поражений, тогда как в трех последних матчах в ворота «Уайлд» соперники разного статуса забрасывали 4 и более голов.
Статистика для ставок
- «Миннесота» не проигрывала в основное время в 3 последних личных встречах
- В 3 личных встречах из 5 последних команды играли вничью в основное время
- «Торонто» обыграл «Миннесоту» в 4 личных встречах из 5 последних на домашнем льду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Торонто» оценивается букмекерами в 2.28, ничья — в 4.21, победа «Миннесоты» — в 2.81.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 5.5 — за 2.12.
Прогноз: «Торонто» находится в хорошей форме на дистанции, а на домашнем льду демонстрирует сверхуверенные результаты, на фоне которых шансы «Миннесоты» видятся не такими высокими, как в большинстве рядовых матчей.
Ставка: «Торонто» победит за 2.28.
Прогноз: В родных стенах «Лифс» играют результативно против любого соперника. Наверняка аналогичный сценарий канадцы попытаются реализовать и в ближайшем матче.
Ставка: Индивидуальный тотал «Торонто» больше 3 за 1.92.