прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.28

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 20 января. Начало встречи — в 03:30 (мск).

«Торонто»

Турнирное положение: В 48 матчах канадцы из Онтарио набрали 56 очков, закрепившись на 8-й строке Восточной конференции. На 1 турнирный балл «Лифс» оторвались от 9-го «Питтсбурга».

Последние матчи: Неделей ранее «Торонто» провел гостевую серию, которая началась с победы над «Колорадо» (4:3, от).

В двух следующих матчах команда Крейга Беруби уступила «Юте» (1:6) и «Вегасу» (5:6, от). После триллера в Неваде «Лифс» одержали волевую победу над «Виннипегом» (4:3, от).

Не сыграют: Симон Бенуа, Дакота Джошуа, Вильям Нюландер, Энтони Столарс, Кристофер Танев.

Состояние команды: На фоне непостоянства в игре и результатах сезон для «Торонто» складывается не так, как планировалось, но прямо сейчас команда находится в неплохой форме.

Обосновавшись в кубковой восьмерке, коллектив Крейга Беруби одержал пять побед в семи последних играх. Тем временем в тринадцати предыдущих матчах «Лифс» набрали 21 балл из 26 возможных.

«Миннесота»

Турнирное положение: После 49 матчей «Миннесота» замыкает тройку лидеров Западной конференции с 63 очками в активе. По дополнительным показателям «Уайлд» отстают от 2-го «Далласа».

Последние матчи: Последняя игровая неделя началась для «Миннесоты» с крупного провала в матче против «Нью-Джерси» в родных стенах (2:5).

С похожим разгромным счетом команда Джона Хайнса позже уступила «Виннипегу» (2:6). Тем временем серию выездных матчей «дикари» начали с эффектной победы над «Баффало» (5:4, от).

Не сыграют: Зак Богосян, Мэттью Болди, Йонас Бродин, Джоэль Эрикссон, Маркус Йоханссон.

Состояние команды: За счет прочного запаса турнирных приобретений «Миннесота» держится в верхней тройке Запада, но последние ее результаты оставляют желать лучшего.

В девяти предыдущих матчах подопечные Джона Хайнса потерпели шесть поражений, тогда как в трех последних матчах в ворота «Уайлд» соперники разного статуса забрасывали 4 и более голов.

«Миннесота» не проигрывала в основное время в 3 последних личных встречах

В 3 личных встречах из 5 последних команды играли вничью в основное время

«Торонто» обыграл «Миннесоту» в 4 личных встречах из 5 последних на домашнем льду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торонто» оценивается букмекерами в 2.28, ничья — в 4.21, победа «Миннесоты» — в 2.81.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 5.5 — за 2.12.

Прогноз: «Торонто» находится в хорошей форме на дистанции, а на домашнем льду демонстрирует сверхуверенные результаты, на фоне которых шансы «Миннесоты» видятся не такими высокими, как в большинстве рядовых матчей.

Ставка: «Торонто» победит за 2.28.

Прогноз: В родных стенах «Лифс» играют результативно против любого соперника. Наверняка аналогичный сценарий канадцы попытаются реализовать и в ближайшем матче.

Ставка: Индивидуальный тотал «Торонто» больше 3 за 1.92.