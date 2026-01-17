В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет на «PPG Пэйнтс-Арене» 18 января. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Питтсбург»

Турнирное положение: После 46 матчей «Питтсбург» закрепился на 8-й позиции Восточной конференции, по дополнительным цифрам опередив «Торонто» и «Вашингтон», на счету которых 54 очка.

Последние матчи: В начале последней игровой недели «Питтсбург» минимально уступил «Бостону» на льду «ТД Гарден» (0:1).

Следом в родной Пенсильвании подопечные Дэна Мьюза потерпели поражение от «Тампы-Бэй» (1:2, бул.), а затем — одержали яркую победу в дерби с «Филадельфией» (6:3).

Не сыграют: Филип Халландер, Эрик Карлссон, Ртугер Макгроарти.

Состояние команды: «Питтсбург» по ходу этого чемпионата подает неоднозначные сигналы. В один момент команда излучает готовность биться за топ-8, после чего наступает период кризиса.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Серьезный рывок накануне «пингвины» совершили за счет шести побед кряду, однако за ними последовали три поражения. При этом в каждом из недавних проигранных матчей коллектив Мьюза не забивал больше одного гола.

«Коламбус»

Турнирное положение: В 47 матчах «Коламбус» набрал 49 очков. В таблице Востока команда из Огайо находится на 15-й позиции, на 5 турнирных пунктов отставая от кубковой зоны.

Последние матчи: В начале недели «Коламбус» одержал победу над «Ютой» (3:2, от) и расстался с тренером Дином Эвансоном, на смену которому пришел Рик Боунесс.

Накануне «Блю Джекетс» провели две встречи на домашнем льду, где переиграли «Калгари» (5:3) и учинили расправу над «Ванкувером» (4:1).

Не сыграют: Исак Лундстрем, Мэйсон Маршмент, Брендан Смит, Майлз Вуд, Егор Замула, Дентон Матейчук.

Состояние команды: В нынешнем сезоне « Коламбус» стал первой командой, сменившей тренера. Так, в Огайо надеются выправить игру и вернуться в борьбу за кубковые позиции.

В первой половине января «Блю Джекетс» потерпели четыре поражения кряду, пропустив четыре шайбы и более в каждой встрече. Кроме того, «Коламбус» имеет второй худший показатель по пропущенным голам в конференции.

Статистика для ставок

«Коламбус» потерпел 7 поражений в 10 последних гостевых матчах

«Питтсбург» одержал 3 победы в 4 последних личных встречах

В 3 последних личных встречах команды играли вничью в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 2.05, ничья — в 4.37, победа «Коламбуса» — в 3.18.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.56, на тотал меньше 5.5 — за 2.27.

Прогноз: «Питтсбург» при всех своих игровых проблемах вышел из кризиса и в настоящий момент смотрится неплохо. В том числе и в родном штате, где «Коламбусу» будет трудно претендовать на очки в условиях мотивации хозяев.

2.05 «Питтсбург» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Питтсбург — Коламбус принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: «Питтсбург» победит за 2.05.

Прогноз: На дистанции «Блю Джекетс» испытывают колоссальные проблемы в обороне, поэтому в родных стенах «Питтсбург» будет претендовать на высокую результативность.

2.05 Индивидуальный тотал «Питтсбурга» больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Питтсбург — Коламбус принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Питтсбурга» больше 3.5 за 2.05.