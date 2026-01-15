Битва за Пенсильванию подарит много голов

прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.21

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-арене» 16 января. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Питтсбург»

Турнирное положение: После 45 матчей «Питтсбург» занимает 11-е место в таблице Востока. С 52 заработанными очками, команда из Пенсильвании отстает от зоны плей-офф на 2 пункта.

Последние матчи: В одном из предыдущих домашних матчей «Питтсбург» потерпел поражение от «Калгари» (1:2), тем самым прервав серию из шести побед кряду.

Следом подопечные Дэна Мьюза отправились в Бостон, где проиграли одноименной команде (0:1). Вернувшись на домашнюю площадку, «Пингвинз» не сумели справиться с «Тампой» (1:2, бул.).

Не сыграют: Филип Халландер, Калеб Джонс, Рутгер Макгроарти.

Состояние команды: Предыдущие недели «Питтсбург» провел на подъеме, оставив позади затяжной кризис и сумев вернуться в плотную борьбу за места в основной восьмерке.

В частности, накануне команда Дэна Мьюза одержала шесть побед кряду, забрасывая 4 шайбы и более в пяти встречах. Однако три последних матча сопровождались очередными турнирными потерями.

«Филадельфия»

Турнирное положение: На момент написания «Филадельфии» принадлежит 10-я строчка на Востоке. С 52 очками в активе, команда находится в 2-х баллах от зоны плей-офф.

Последние матчи: С 7 по 13 января «Филадельфия» провела серию домашних матчей, которая стартовала с победы над «Анахаймом» (5:2).

В другой встрече команда Рика Токкета уступила «Торонто» (1:2, от), а в двух последних — вдоволь натерпелась от «Тампы-Бэй» (2:7, 1:5).

Не сыграют: Бобби Бринк, Джейми Дрисдейл, Тайсон Ферстер.

Состояние команды: За счет коротких рывков «Филадельфия» неплохо проходит турнирную дистанцию, но в условиях высокой плотности этого не достаточно для того, чтобы закрепиться в топ-8.

На текущее время «Флайерз» принадлежит третий по слабине показатель на Востоке по результативности. Тем временем в пяти матчах из предыдущих восьми команда Токкета потерпела поражение.

Статистика для ставок

«Филадельфия» победила в 3 личных встречах из 5 последних

В 2 личных встречах из 3 предыдущих команды играли вничью в основное время

В 7 последних личных встречах на льду «Питтсбурга» было забито больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 4.32, победа «Филадельфии» — в 2.62.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.59, на тотал меньше 5.5 — за 2.21.

Прогноз: Дерби Пенсильвании, как правило, сопровождается неуступчивой природой борьбы, но вместе с тем нередко подкреплено высокой результативностью. Перед очередной битвой за штат команды находятся в сравнительно хорошей форме, чтобы встреча была вновь продиктована высокой голевой активностью.

Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.21.

Прогноз: На выезде «Филадельфия» демонстрирует неплохие результаты, поэтому в условиях высокого турнирного и мотивационного подтекста гости наверняка попытаются лишить очков принципиального соперника.

Ставка: «Филадельфия» победит в матче за 1.97.