«Тампа» снова выдаст перфоманс в Пенсильвании

прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.16

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет в «Вэллс Фарго Центре» 13 января. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Филадельфия»

Турнирное положение: По итогам 43 сыгранных матчей «Флайерз» прописались на 7-й позиции Восточной конференции с 52 очками в активе, по дополнительной разнице отставая от «Баффало».

Последние матчи: После короткого выезда в Канаду, который завершился крупной победой над «Эдмонтоном» (5:2), «Филадельфия» проводит домашнюю серию.

На площадке «Вэллс Фарго Центра» команда Рика Токкета разгромила «Анахайм» (5:2), но потерпела поражения от «Торонто» (1:2, от) и «Тампы-Бэй» (2:7).

Не сыграют: Бобби Бринк, Джейми Дрисдейл, Тайсон Ферстер, Трэвис Конекни.

Состояние команды: По ходу сезона «Филадельфия» заявила о себе как о претенденте на места в зоне плей-офф. При этом на дистанции команда выглядит неоднозначно.

В семи предыдущих матчах «Флайерз» потерпели четыре поражения. Тем временем по заброшенным шайбам коллектив Рика Токкета демонстрирует худший показатель среди действующих представителей топ-8.

«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: После 43 матчей «Тампа-Бэй» закрепилась на 3-й позиции Востока с 57 очками на счету. От лидирующей «Каролины» команда из Флориды отстает на 2 турнирных балла.

Последние матчи: Неделями ранее «Тампа-Бэй» провела серию матчей в Калифорнии, где поочередно разобралась с «Анахаймом» (4:3, от), «Лос-Анджелесом» (5:3) и «Сан-Хосе» (7:3).

Несколько дней назад команда Джона Купера на родной «Амали Арене» нанесла поражение «Колорадо» (4:2). В ходе последнего выезда «Лайтнинг» переехали «Филадельфию» (7:2).

Не сыграют: Виктор Хедман, Эмиль Лиллеберг, Райан Макдона, Скотт Сабурин.

Состояние команды: «Тампа-Бэй» находится в потрясающей форме. Команда Джона Купера проводит сильнейший отрезок в сезоне и борется за верхнюю строчку Востока.

В настоящее время «Лайтнинг» идут без поражений на протяжении девяти матчей. На этом же отрезке флоридский гранд забрасывал 4 и более шайб в восьми встречах.

Статистика для ставок

«Тампа-Бэй» не проигрывает в гостях на протяжении 5 последних матчей

«Тампа-Бэй» победила в 3 последних личных встречах

«Филадельфия» не забивала больше 1 гола в 4 личных встречах из последних 6

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Филадельфии» оценивается букмекерами в 2.95, ничья — в 4.37, победа «Тампы-Бэй» — в 2.16.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.55, на тотал меньше 5.5 — за 2.29.

Прогноз: Накануне «Тампа-Бэй» зажгла на площадке «Филадельфии», которая в сущности проводит неплохой сезон, но на дистанции испытывает ряд проблем, в том числе и в матчах против топов. Команда Купера, находясь в отличной форме, не снизит динамику в ходе очередной игры в Пенсильвании.

Ставка: «Тампа-Бэй» победит за 2.16.

Прогноз: В подавляющем большинстве последних матчей «Лайтнинг» демонстрируют высокую результативность. В контексте ближайшей выездной встречи команда вряд ли просядет по этому показателю.

Ставка: Индивидуальный тотал «Тампы-Бэй» больше 3.5 за 2.13.