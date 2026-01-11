Игра на льду «Динамо» пройдет при низкой голевой активности

прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.06

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «ВТБ-Арене» 12 января. Начало встречи — в 19:30 (мск).

«Динамо» Москва

Турнирное положение: За московским «Динамо» закреплена 4-я строчка Западной конференции. С 54 очками после 43 матчей, бело-голубые отстают от верхней тройки на 3 пункта.

Последние матчи: Январскую серию «Динамо» Москва открыло двумя матчами на территории «Сочи». В первом столичный коллектив допустил поражение (0:2).

Во второй игре в «Большом» команда Вячеслава Козлова взяла уверенный реванш (3:0) и тем самым прервала цикл из трех отрицательных результатов.

Не сыграют: Кирилл Готовец.

Состояние команды: На начальном этапе борьбы без Алексея Кудашова у руля «Динамо» команда выдала серию победных результатов и в моменте вплотную приблизилась к лидерам Запада.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Однако текущий игровой отрезок бело-голубые проводят на спаде. В восьми предыдущих матчах столичный коллектив потерпел пять поражений, а в трех играх из пяти — не забивал больше 2 голов.

«Торпедо»

Турнирное положение: С 52 очками после 43 матчей, «Торпедо» откатилось на 6-ю позицию Западной конференции. По дополнительным показателям нижегородцы отстают от 5-го ЦСКА.

Последние матчи: В конце предыдущей игровой недели «Торпедо» выдало фейерверочный матч на домашнем льду, где случилось поражение от «Спартака» (6:7).

После игры с 13 голами команда Алексея Исакова в более скромной манере разобралась с «Барысом» (3:2). Тем временем выезд на площадку «Северстали» обернулся для нижегородцев еще одной неудачей (6:7).

Не сыграют: Алексей Кручинин.

Состояние команды: «Торпедо» снизило динамику турнирных приобретений и утратило позиции вблизи сильнейших конкурентов Запада, тогда как последние результаты указывают на ряд проблем игрового содержания.

В шести предыдущих встречах нижегородцы потерпели пять поражений. Трижды на этом отрезке команда Алексея Исакова пропускала не менее 5 голов. От турнирных потерь торпедовцев не уберегли и 12 заброшенных шайб в двух недавних матчах.

Статистика для ставок

«Динамо» Москва победило в 4 последних личных встречах

«Динамо» Москва забивало по 4 шайбы в 5 последних личных встречах

В 3 личных встречах из 4 последних «Торпедо» забивало не больше 1 гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.04, ничья — в 4.28, победа «Торпедо» — в 3.26.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: Обе команды на текущей дистанции испытывают определенные проблемы в игровой конфигурации, в том числе и в атаке, эффективность которой заметно просела. В текущем тонусе личная встреча вряд ли раскроется в контексте голевой активности.

Ставка: Тотал меньше 5 за 2.06.

Прогноз: На выезде «Торпедо» в последние дни выглядит неубедительно, но в условиях нарастающего турнирного давления попытается выправить этот недочет, забрав очки на столичной площадке.

Ставка: «Торпедо» не проиграет за 1.83.