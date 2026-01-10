прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.31

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» 10 января. Начало встречи — в 23:30 (мск).

«Питтсбург»

Турнирное положение: На момент написания «Питтсбург» занимает 8-е место в Восточной конференции с 49 очками на счету. На 1 турнирный балл «пингвины» опережают 9-й «Баффало».

Последние матчи: Новый календарный год «Питтсбург» начал с двух побед кряду над «Детройтом» (4:3, от, 4:1).

Серия локальных успехов команды Дэна Мьюза продолжилась днями ранее на территории «Коламбуса», где «Пингвинз» одержали яркую победу в овертайме (5:4, от).

Не сыграют: Филип Халландер, Калеб Джонс, Рутгер Макгроарти, Евгений Малкин.

Состояние команды: После безобразного отрезка из девяти поражений в десяти играх «Питтсбург» вышел на топовую продуктивность, за счет которой закрепился в зоне плей-офф.

На момент публикации промежуточная серия побед разрослась до пяти матчей. На этом же турнирном этапе «пингвины» забивали не менее 4 голов в четырех встречах.

«Калгари»

Турнирное положение: «Калгари» на момент написания находится на 14-м месте Западной конференции с 40 очками в активе. От кубковой зоны канадцы из Альберты отстают на 6 пунктов.

Последние матчи: В первом матче январского этапа регулярки «Калгари» зафиксировал крупную победу над «Филадельфией» (5:1).

В ряде следующих матчей на родной арене команда Райана Гуски проиграла «Нэшвиллу» (3:4) и «Сиэтлу» (1:5). Разгромным поражением обернулся недавний выезд «Флэймз» на лед «Монреаля» (1:4).

Не сыграют: Джейк Бин, Джон Бичер, Самюэль Гонзек, Мартин Поспишил, Девин Кули.

Состояние команды: На фоне бездарного осеннего отрезка «Калгари» прописался в числе аутсайдеров Запада, для которого борьба за плей-офф станет возможной лишь при широком спаде прямых конкурентов.

Атакующая эффективность «Флэймз» на дистанции является одной из самых низких в конференции. Между тем это не помешало команде Райана Гуски добиться пяти побед в шести матчах в ходе предыдущих недель.

Статистика для ставок

«Калгари» одержал 2 победы в 3 последних личных встречах

В 4 последних личных встречах команды забивали больше 5.5 голов

«Питтсбург» забивал 3 и более голов в 4 подряд недавних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 2.31, ничья — в 4.16, победа «Калгари» — в 2.79.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.69, на тотал меньше 5.5 — за 2.29.

Прогноз: Последний игровой отрезок «Питтсбург» проводит в исключительной форме. При текущих соревновательных условиях шансы «Калгари» — одного из слабейших клубов лиги в данный момент — приближаются к нулевому значению.

2.31 «Питтсбург» победит

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.31 на матч Питтсбург — Калгари принесёт прибыль 1310₽, общая выплата — 2310₽

Ставка: «Питтсбург» победит за 2.31.

Прогноз: Оборона «Калгари» остается одним из главных недостатков команды на дистанции, особенно в гостевых матчах, где канадцы демонстрируют невозможность выдерживать натиск соперников.

1.82 Индивидуальный тотал «Питтсбурга» больше 3

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч Питтсбург — Калгари принесёт чистый выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Питтсбурга» больше 3 за 1.82.