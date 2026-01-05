прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.11

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Амали Арене» 7 января. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: После 41 игры «Тампа-Бэй» закрепилась на 1-м месте Восточной конференции с 53 очками на счету, по дополнительным цифрам опередив 2-ю «Каролину».

Последние матчи: Три последние встречи «Тампа-Бэй» провела в Калифорнии. В первой игре «молниями» удалось установить победу над «Анахаймом» (4:3, от).

Преуспели подопечные Джона Купера и на территории «Лос-Анджелеса» (5:3), тогда как на льду «Сан-Хосе» и вовсе выдали топ-перфоманс (7:3).

Не сыграют: Виктор Хедман, Эмиль Лиллеберг, Скотт Сабурин, Райан Макдона.

Состояние команды: Сезон «Тампы-Бэй» по ряду причин проходит неровно, но прямо сейчас команда Джона Купера демонстрирует лучшую игру и проводит сильнейший индивидуальный отрезок.

Утвердившись в числе лидеров Востока, «Лайтнинг» установили семь победных результатов кряду. В шести играх в рамках данной серии коллектив из Флориды забивал не менее 4 голов.

«Колорадо»

Турнирное положение: С 69 очками после 41 игры, «Колорадо» занимает 1-ю строчку Западной конференции, на 11 турнирных пунктов опережая 2-й «Даллас».

Последние матчи: В наступившем году «Колорадо» провел три матча. В первом — на домашнем льду — денверцы добились разгромной победы над «Сент-Луисом» (6:1).

Накануне коллектив Джареда Беднара выдал уверенную игру на площадке «Каролины» (5:3). Неожиданным поражением «Эвеланш» завершился выезд на площадку «Флориды» (1:2).

Не сыграют: Макензи Блэквуд, Логан О’Коннор, Девон Тейвз, Джоэл Кивиранта.

Состояние команды: «Колорадо» демонстрирует исключительную непреклонность, оставаясь лидером лиги по многим ключевым параметрам и безусловным фаворитом в борьбе за Президентский Кубок.

Прямо сейчас денверцы обладают лучшими статистическими данными по турнирным приобретениям, голам и пропущенным шайбам. Кроме того, накануне «Эвеланш» выдали серию из десяти матчей без поражений.

«Тампа-Бэй» не проигрывает дома на протяжении 3 последних матчей

«Тампа-Бэй» забивала 4 и более голов в 3 последних матчах на своей территории

«Тампа-Бэй» победила в 3 личных встречах из 4 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Тампы-Бэй» оценивается букмекерами в 2.80, ничья — в 4.62, победа «Колорадо» — в 2.18.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.54, на тотал меньше 5.5 — за 2.31.

Прогноз: Игра против «Колорадо», находящегося на пике формы, является тем еще вызовом для большинства клубов НХЛ прямо сейчас, но общий тонус «Тампы» наряду с ее внутренним ресурсом позволяет рассчитывать на равную борьбу и успешный исход встречи на своей территории.

Ставка: «Тампа-Бэй» победит в матче за 2.11.

Прогноз: Обе команды умеют и любят играть с позиции силы и с преобладанием атакующей остроты. Наверняка встреча во Флориде будет сопровождаться высокой голевой активностью.

Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.12.