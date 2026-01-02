прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.59

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Хонда Центре» 3 января. Начало встречи — в 06:30 (мск).

«Анахайм»

Турнирное положение: «Анахайм» на момент написания провел 39 матчей и набрал 44 очка. В таблице Западной конференции калифорнийцы обосновались на 6-й позиции.

Последние матчи: В начале предыдущей игровой недели «Анахайм» на домашней площадке проиграл «Сиэтлу» (1:3).

Следом состоялся выезд на лед «Лос-Анджелеса», который обернулся для команды Джоэля Кенневилля провалом (1:6). В дерби с «Сан-Хосе» в родных стенах «Дакс» также потерпели поражение (4:5).

Не сыграют: Радко Гудас, Росс Джонстон, Фрэнк Ватрано.

Состояние команды: «Анахайм» выдал безукоризненный старт и обеспечил приличный запас очков, позволяющий вести борьбу в зоне плей-офф с учетом текущего спада.

Подняв планку выше фактических возможностей, «Дакс» ожидаемо снизили темп. Теперь игра все еще дерзких калифорнийцев сопровождается проблемами как в обороне, так и в атаке.

«Миннесота»

Турнирное положение: На момент написания в активе «Миннесоты» 54 очка после 40 матчей. В таблице Запада команда из Сент-Пола находится на 3-м месте, на 4 балла отставая от «Далласа».

Последние матчи: В ходе предыдущей игровой недели «Миннесота» проиграла «Колорадо» (1:5) и «Нэшвиллу» (2:3, от).

Прервать отрицательную серию удалось путем успешного выезда на территорию «Виннипега» (4:3, от). В недавней встрече в Неваде команда Джона Хайнса прибила «Вегас» (5:2).

Не сыграют: Дэймон Хант.

Состояние команды: Если в начале сезона «Миннесота» зарекомендовала себя в качестве одного из лузеров, то сейчас команда видится одной из наиболее последовательных среди топов.

Игра коллектива Джона Хайнса сопровождается вариативностью в зоне атаки, включая контроль, высокую динамику создания моментов и эффективную фазу завершения. В обороне у «дикарей» также нет проблем из разряда безвыходных.

Статистика для ставок

«Миннесота» одержала 6 побед кряду в последних личных встречах

«Миннесота» громила «Анахайм» с разницей в 3 и более голов в 3 личных встречах из 5 последних

В 6 личных встречах из 8 последних команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Анахайма» оценивается букмекерами в 2.38, ничья — в 4.47, победа «Миннесоты» — в 2.59.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.84, на тотал меньше 5.5 — за 2.05.

Прогноз: «Анахайм» в последних матчах заметно сбавил ход, тогда как «Миннесота» по-прежнему излучает уверенность. В личной встрече «Уайлд» не составит труда завладеть территорией и прибрать инициативу, перехватить которую калифорнийцы в текущих кондициях не сумеют.

Прогноз: Позиционная оборона в моменте превратилась в один из наиболее уязвимых игровых аспектов «Дакс», поэтому «Миннесота» должна спокойно выходить на привычный показатель результативности.

Ставка: Индивидуальный тотал «Миннесоты» больше 3 за 2.22.