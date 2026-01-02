прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.08

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 3 января. Начало встречи — в 10:00 (мск).

«Адмирал»

Турнирное положение: После 38 матчей «Адмирал» рухнул на 11-ю строчку Восточной конференции. С 31 баллом в активе, приморский коллектив отстает от зоны плей-офф на 7 пунктов.

Последние матчи: На прошлой игровой неделе «Адмирал» совершил неудачный выезд на территорию «Локомотива» (2:3), который поставил точку в трехматчевой гостевой серии.

На флажке ушедшего года команда Ильнура Гизатуллина на домашнем льду дважды кряду встретилась с «Сибирью». В обоих случаях хозяева не смогли обеспечить победный результат (2:4, 2:3, от).

Не сыграют: Александр Дарьин, Максим Мальцев, Адам Хуска.

Состояние команды: Во Владивостоке понемногу теряется оптимизм при оценке шансов команды вернуться в борьбу за верхнюю восьмерку.

По ходу сезона «Адмирал» показывает лишь незначительные рывки на фоне колоссальных проблем на дистанции. Прямо сейчас приморцы обладают худшим показателем на Востоке по голам и имеют за плечами 9 поражений в 10 последних матчах.

«Амур»

Турнирное положение: В таблице Востока «Амуру» принадлежит 7-я строчка. В 41 игре хабаровчане набрали 39 очков, на 1 турнирный балл отставая от 6-го «Трактора».

Последние матчи: Неделей ранее «Амур» дважды встретился с «Салаватом Юлаевым» в Уфе, где сперва забрал победу (4:2), а затем потерпел поражение (2:4).

В одном из заключительных матчей прошлого года команда Александра Андриевского разбила «Барыс» (4:1), тогда как несколькими днями позже не сумела справиться с «Сибирью» (2:3, от).

Не сыграют: Роман Абросимов, Алекс Гальченюк, Кирилл Петьков.

Состояние команды: В этом сезоне «Амур» основательно взялся за вопрос выхода в плей-офф. Сейчас хабаровчане имеют привилегию удерживать позицию в топ-8, отталкиваясь исключительно от своих результатов.

Одной из ключевых проблем команды Александра Андриевского остается низкая эффективность атакующей игры. В частности, «Амур» входит в число трех худших клубов Востока по результативности.

Статистика для ставок

«Адмирал» не побеждает дома на протяжении 6 последних матчей

«Адмирал» обыграл «Амур» в 4 последних личных встречах на своей территории

В 5 личных встречах из 7 последних команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 2.10, ничья — в 4.26, победа «Амура» — в 3.13.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.30, на тотал меньше 5.5 — за 1.68.

Прогноз: «Амур» по ходу сезона, как правило, успешно разбирается с соперниками из нижней части таблицы. В значимом в турнирном плане матче хабаровчане последуют доброй для себя традиции и заберут гостевой результат.

2.08 «Амур» победит в матче

Ставка: «Амур» победит в матче за 2.08.

Прогноз: «Адмирал» остается кризисным коллективом, проблемы которого никуда не исчезли после расставания с Леонидом Тамбиевым. В кризисном сопернике «Амур», безусловно, видит возможность показать свои лучшие игровые качества.

2.10 Индивидуальный тотал «Амура» больше 2.5

Ставка: Индивидуальный тотал «Амура» больше 2.5 за 2.10.