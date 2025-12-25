прогноз на матч Молодежного чемпионата мира по хоккею, ставка за 1.81

В рамках Молодежного чемпионата мира по хоккею Дания встретится с Финляндией. Игра пройдет на «Арене 3M в Мариуччи» 24 декабря. Начало матча — в 23:30 (мск).

Дания

Турнирное положение: На последнем чемпионате мира — в 2019 году — Дания завершила групповой этап без набранных очков и без заброшенных шайб при 26 пропущенных. Тогда же в матче на понижение случилось поражение от Казахстана (0:2).

Последние матчи: В четырех играх из пяти на повышение в классе датчане победили, а еще в одной — заработали 1 балл, ставший определяющим.

В рамках декабрьских контрольных матчей Дания потерпела крупное поражение от Швейцарии (1:6) и была уничтожена Канадой (2:13).

Не сыграют: У Дании нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Дании предстоит провести первый с 2019 года турнир в элитном дивизионе. Основной задачей команды при этом станет борьба за выживание.

В составе датчан отсутствуют ярко выраженные лидеры, которые могли бы сделать разницу, а по своему содержанию это безусловный андердог группы B.

Финляндия

Турнирное положение: На прошлом чемпионате мира Финляндия заняла 2-е место в группе, набрав 8 очков, а в плей-офф дошла финала, по итогам которого завоевала серебро.

Последние матчи: В стадии на вылет Финляндия взяла верх над Словакией (5:3) и Швецией (4:3, от), тогда как в главном матче турнира потерпела поражение от США (3:4, от).

В рамках декабрьского цикла подготовки финны проглотили Германию (9:3), но в очередной раз уступили американцам (1:3).

Не сыграют: В составе Финляндии кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: На фоне второго места годом ранее Финляндия приехала в Штаты с аналогичными по амбизиозности целями. Команда намерена вновь навязать борьбу североамериканским фаворитам.

Одним из основных достоинств текущего состава является крепкая линия обороны наряду с опытными в меру своего возраста вратарями. За счет этого финны способны добиться устойчивого прогресса на двухнедельной дистанции.

Дания не побеждает на протяжении 5 последних матчей, включая товарищеские

Финляндия одержала 3 победы в 4 личных встречах

Финляндия забивала 4 и более голов в 3 личных встречах из 4 в истории этих команд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Дании оценивается букмекерами в 36.00, ничья — в 22.00, а победа Финляндии — в 1.01.

На тотал больше 7.5 можно поставить за 1.92, на тотал меньше 7.5 — за 1.83.

Прогноз: Финляндия приехала на турнир за медалями, тогда как Дании отводится роль команды, которой от матча к матчу предстоит страдать. В подобных условиях датчане не смогут обозначить даже минимальный уровень сопротивления.

Ставка: Финляндия победит с форой -5 за 1.81.

Прогноз: Финны привезли в США мощную оборону наряду с надежной вратарской линией, поэтому у Дании не будет шансов обосноваться в чужой зоне.

Ставка: Индивидуальный тотал Дании меньше 1 за 2.40.