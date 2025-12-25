В рамках Молодежного чемпионата мира по хоккею Дания встретится с Финляндией. Игра пройдет на «Арене 3M в Мариуччи» 24 декабря. Начало матча — в 23:30 (мск).
Дания
Турнирное положение: На последнем чемпионате мира — в 2019 году — Дания завершила групповой этап без набранных очков и без заброшенных шайб при 26 пропущенных. Тогда же в матче на понижение случилось поражение от Казахстана (0:2).
Последние матчи: В четырех играх из пяти на повышение в классе датчане победили, а еще в одной — заработали 1 балл, ставший определяющим.
В рамках декабрьских контрольных матчей Дания потерпела крупное поражение от Швейцарии (1:6) и была уничтожена Канадой (2:13).
Не сыграют: У Дании нет игроков, которые пропустят матч.
Состояние команды: Дании предстоит провести первый с 2019 года турнир в элитном дивизионе. Основной задачей команды при этом станет борьба за выживание.
В составе датчан отсутствуют ярко выраженные лидеры, которые могли бы сделать разницу, а по своему содержанию это безусловный андердог группы B.
Финляндия
Турнирное положение: На прошлом чемпионате мира Финляндия заняла 2-е место в группе, набрав 8 очков, а в плей-офф дошла финала, по итогам которого завоевала серебро.
Последние матчи: В стадии на вылет Финляндия взяла верх над Словакией (5:3) и Швецией (4:3, от), тогда как в главном матче турнира потерпела поражение от США (3:4, от).
В рамках декабрьского цикла подготовки финны проглотили Германию (9:3), но в очередной раз уступили американцам (1:3).
Не сыграют: В составе Финляндии кадровые потери отсутствуют.
Состояние команды: На фоне второго места годом ранее Финляндия приехала в Штаты с аналогичными по амбизиозности целями. Команда намерена вновь навязать борьбу североамериканским фаворитам.
Одним из основных достоинств текущего состава является крепкая линия обороны наряду с опытными в меру своего возраста вратарями. За счет этого финны способны добиться устойчивого прогресса на двухнедельной дистанции.
Статистика для ставок
- Дания не побеждает на протяжении 5 последних матчей, включая товарищеские
- Финляндия одержала 3 победы в 4 личных встречах
- Финляндия забивала 4 и более голов в 3 личных встречах из 4 в истории этих команд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа Дании оценивается букмекерами в 36.00, ничья — в 22.00, а победа Финляндии — в 1.01.
На тотал больше 7.5 можно поставить за 1.92, на тотал меньше 7.5 — за 1.83.
Прогноз: Финляндия приехала на турнир за медалями, тогда как Дании отводится роль команды, которой от матча к матчу предстоит страдать. В подобных условиях датчане не смогут обозначить даже минимальный уровень сопротивления.
Ставка: Финляндия победит с форой -5 за 1.81.
Прогноз: Финны привезли в США мощную оборону наряду с надежной вратарской линией, поэтому у Дании не будет шансов обосноваться в чужой зоне.
Ставка: Индивидуальный тотал Дании меньше 1 за 2.40.