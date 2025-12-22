«Даллас» не останется без набранных очков

прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.03

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Литтл Сизарс-Арене» 24 декабря. Начало встречи — в 02:30 (мск).

«Детройт»

Турнирное положение: После 37 матчей «Детройт» находится на 2-м месте Восточной конференции с 45 очками на счету. На 2 турнирных пункта «Ред Уингз» отстают от 1-й «Каролины».

Последние матчи: В начале прошлой игровой недели «Детройт» одержал непростую домашнюю победу над «Айлендерс» (3:2).

В следующем матче в Мичигане «крылья» проиграли «Юте» (1:4). Накануне команда Тодда Маклеллана дважды встретилась с «Вашингтоном». Оба раза — удачно (5:2, 3:2, от).

Не сыграют: Патрик Кейн

Состояние команды: «Детройт» проводит насыщенный, но главное — качественный сезон, в каком-то смысле превосходящий ожидания. На текущее время «Ред Уингз» показывают успехи в борьбе лидеров Востока.

В девяти предыдущих матчах команда Тодда Маклеллана забрала семь победных результатов, тогда как по заброшенным шайбам коллектив из Мичигана входит в четверку лучших представителей конференции.

«Даллас»

Турнирное положение: В активе «Далласа» 55 очков после 37 матчей. В таблице Западной конференции техасцы обосновались на 2-й позиции, на 4 турнирных балла отставая от 1-го «Колорадо».

Последние матчи: Днями ранее «Даллас» осуществил продуктивный и удачный выезд на площадку «Сан-Хосе», установив победу (5:3).

Еще одна встреча в Калифорнии завершилась крупной победой техасцев над «Анахаймом» (8:3). Последнюю встречу команда Глена Гулуцана провела на домашней арене, где нанесла разгромное поражение «Торонто» (5:1).

Не сыграют: Лиан Бихсель, Тайлер Сегин.

Состояние команды: Крайне редко в текущем сезоне «Даллас» позволяет себе неудачные отрезки. Команда остается одним из ярко выраженных фаворитов лиги и стремится навязать борьбу за лидерство в Западной конференции.

На текущее время техасцы имеют второй лучший показатель в чемпионате по заброшенным шайбам и набранным очкам, а на отрезке в десять последних матчей «Старз» одержали восемь побед.

Статистика для ставок

«Даллас» победил в 8 личных встречах из 9 последних

«Даллас» обыграл «Детройт» с разницей в 3 и более голов в 3 личных встречах из 5 последних

В 4 личных встречах из 5 последних команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Детройта» оценивается букмекерами в 2.66, ничья — в 4.57, победа «Далласа» — в 2.29.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.26.

Прогноз: «Детройт» находится в отличной форме и в сущности проводит великолепный сезон. Но, к несчастью «Ред Уингз», «Даллас» набрал безумный темп и регулярно по ходу чемпионата выносит топов.

В последние сезоны техасцы комфортно чувствуют себя в личных встречах, поэтому в Мичигане «Старз» сделают все, чтобы сберечь эту тенденцию.

Ставка: «Даллас» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.03.

Прогноз: Матчи между этими командами, как правило, устанавливают высокий порог результативности, а в текущем тонусе соперники имеют все шансы на борьбу с преобладанием голевой активности.

Ставка: Тотал больше 6 за 1.91.