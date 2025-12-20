На льду «Эдмонтона» все пройдет скромно

прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.91

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Вегас». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 22 декабря. Начало встречи — в 04:00 (мск).

«Эдмонтон»

Турнирное положение: В 35 на момент написания матчах «Эдмонтон» набрал 40 очков и закрепился на 6-м месте Западной конференции, на 2 турнирных пункта отставая от 4-го «Вегаса».

Последние матчи: В гостевом матче в начале текущей игровой недели «Эдмонтон» крупно проиграл «Монреалю» (1:4).

Однако продолжилась серия выездов в совершенно другом ключе. В частности, команда Криса Кноблауха взяла верх над «Питтсбургом» (6:4) и разобралась с «Бостоном» (3:1).

Не сыграют: Коннор Глаттенбург, Каспери Капанен, Ноа Филп, Джек Рославик, Джейк Уолман, Тристан Джарри, Алек Регула.

Состояние команды: «Эдмонтон» проводит неровный сезон, но основная широта проблем была характерна для стартового отрезка, когда команда не могла выйти на привычный уровень.

Основным недостатком «Ойлерз» остается игра в обороне при низком качестве во вратарском сегменте, в результате чего канадцы на текущее время входят в тройку худших на Западе по пропущенным шайбам.

«Вегас»

Турнирное положение: В активе «Вегаса» 42 очка после 32 матчей. В таблице Западной конференции коллектив из Невады находится на 4-й строке, на 5 баллов отставая от основной тройки.

Последние матчи: Неделей ранее «Вегас» в гостях проиграл «Айлендерс» (4:5, бул.), прервав серию из четырех побед.

В других встречах в ходе выездного этапа команда Брюса Кэссиди победила «Филадельфию» (3:2, от) и «Коламбус» (3:2), а на домашнем льду не сумела справиться с «Нью-Джерси» (1:2, бул.).

Не сыграют: Адин Хилл, Уильям Карлссон, Алекс Пьетранжело, Джек Айкел, Ши Теодор.

Состояние команды: «Вегас» устойчиво обосновался в числе претендентов на плей-офф и в перспективе может замахнуться на лидерскую тройку Запада.

Между тем команда Брюса Кэссиди имеет второй худший показатель по заброшенным шайбам среди действующих представителей топ-8. При этом в гостях «рыцари» набирают очки на протяжении пяти последних матчей.

Статистика для ставок

«Эдмонтон» победил в 4 личных встречах из 6 последних

«Эдмонтон» обыграл «Вегас» с разницей в 3 шайбы в 3 матчах из 3 предыдущих

В 6 личных встречах из 7 последних команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Эдмонтона» оценивается букмекерами в 2.31, ничья — в 4.57, победа «Вегаса» — в 2.64.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.59, на тотал меньше 5.5 — за 2.21.

Прогноз: Два топ-соперника обладают мощнейшим атакующим потенциалом, но нередко желают действовать более сдержанно, отдавая предпочтение плотной защите. Осознавая серьезность предстоящей игры, команды попытаются избежать грубых ошибок и тем самым подорвут общую результативность.

Ставка: Тотал меньше 6 за 1.91.

Прогноз: На домашней площадке «Ойлерз» видятся фаворитами, способными сломить сопротивление «Вегаса» даже с учетом того, что в последние недели коллектив из Невады весьма комфортно чувствует себя в гостевых условиях.

Ставка: «Эдмонтон» победит за 2.31.