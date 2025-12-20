прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «ЦСКА-Арене» 21 декабря. Начало встречи — в 15:30 (мск).

ЦСКА

Турнирное положение: В 37 матчах ЦСКА заработал 40 очков, с которыми закрепился на 7-м месте Западной конференции, по дополнительным показателям опередив 8-й «Спартак».

Последние матчи: В одном из последних матчей перед паузой в чемпионате команда Игоря Никитина обыграла «Трактор» (3:2).

Серия побед армейцев продолжилась на территории «Салавата Юлаева» (3:1) и «Лады» (4:2). Последовательность ЦСКА была нарушена накануне — на площадке «Локомотива» (1:2, бул.).

Не сыграют: Дмитрий Бучельников, Данила Моисеев.

Состояние команды: В турнирном отношении ЦСКА демонстрирует прогресс. Команда прописалась в зоне плей-офф и понемногу укрепляет свои позиции в критически важной среде.

Накануне коллектив Игоря Никитина одержал три победы кряду, тогда как на отрезке в пять матчей непременно набирал очки. Ни в одной игре из предыдущих четырех армейцы не пропускали больше 1 гола.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: На счету московского «Динамо» 48 очков после 36 матчей. В таблице Западной конференции бело-голубые занимают 4-ю строчку, на 4 балла отставая от лидеров.

Последние матчи: В начале месяца команда Вячеслава Козлова провела серию выездных матчей, в ходе которой обыграла «Северсталь» (1:0, от), «Ладу» (4:2) и «Трактор» (8:4).

Днями ранее «Динамо» Москва вернулось на домашний лед, где добилось минимальной победы над «Спартаком» (1:0), но уступило «Барысу» (2:4).

Не сыграют: Кирилл Готовец.

Состояние команды: На багаже Алексея Кудашова бело-голубые существенно продвинулись в Западной конференции, получив реальную возможность навязать борьбу за лидерство.

В плане оборонительной надежности «Динамо» Москва входит в четверку лучших клубов Западной конференции, тогда как на дистанции в восемь матчей столичный коллектив потерпел всего одно поражение.

«Динамо» Москва победило в 3 личных встречах из 4 последних

«Динамо» Москва забивало 3 и более голов в 2 последних личных встречах

ЦСКА одержал 2 победы в 3 последних личных встречах на своей территории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 2.51, ничья — в 4.30, победа «Динамо» Москва — в 2.51.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.73.

Прогноз: ЦСКА по-прежнему выглядит неважно на дистанции, в особенности в матчах против топов, к которым относится и «Динамо». Бело-голубые после неудачи в домашней игре попытаются реабилитироваться, воспользовавшись проблемами армейцев.

Ставка: «Динамо» Москва победит в матче за 1.90.

Прогноз: ЦСКА трудно даются голевые моменты в игре, в которой соперник демонстрирует тактически цельную оборону. Динамовцам, как кажется, не составит труда провести качественную встречу, лишив команду Никитина пространства для маневра.

Ставка: Индивидуальный тотал ЦСКА меньше 2.5 за 1.82.