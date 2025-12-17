В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 19 декабря. Начало встречи — в 03:00 (мск).
«Вашингтон»
Турнирное положение: В 33 матчах «Вашингтон» набрал 40 очков, с которыми находится на 5-м месте Восточной конференции, уступая 4-й «Филадельфии» ввиду дополнительной разницы.
Последние матчи: В домашней встрече 8 декабря команда Спенсера Карбери добилась скромной по содержанию победы над «Коламбусом» (2:0).
После игры против одного из главных андердогов лиги «Вашингтон» потерпел череду неудач. В частности, уступил «Каролине» (2:3, бул.) и был разгромлен «Виннипегом» (1:5) и «Далласом» (0:5).
Не сыграют: Пьер-Люк Дюбуа, Райан Леонард.
Состояние команды: Для «Вашингтона» наступила очередная фаза замедления. Команда, как и полтора месяца назад, отдалилась от лидеров Востока и снизила качество игры.
Столичный коллектив проиграл в четырех матчах из пяти последних, при этом в двух недавних встречах подопечные Спенсера Карбери уступили с общей разницей 1:10, что явно указывает на потерю формы.
«Торонто»
Турнирное положение: С 35 очками после 32 матчей, «Торонто» занимает 13-ю позицию в Восточной конференции, на 3 турнирных пункта отставая от команд из зоны плей-офф.
Последние матчи: Последний выезд подопечные Крейга Беруби провели 5 декабря. Тогда канадцы прибили «Каролину» (5:1).
Другие декабрьские матчи «Торонто» провел на домашнем льду, где неделей ранее уступил «Сан-Хосе» (2:3, от) и «Эдмонтону» (3:6), а накануне одержал верх над «Чикаго» (3:2).
Не сыграют: Брендон Карло, Дакота Мермис, Матиас Маччелли, Энтони Столарс.
Состояние команды: Турнирный рисунок «Торонто» предполагает фрагментарные успехи, которые сменяются неудачными сериями, а сама команда продолжает вести борьбу вблизи топ-8.
Три недавние встречи из пяти последних закончились поражением канадцев, тогда как в гостях «Лифс» выиграли в трех недавних матчах, забросив не менее 4 шайб в каждом.
Статистика для ставок
- «Вашингтон» победил в 3 последних личных встречах
- В 5 личных встречах из 6 последних команды забивали больше 5.5 голов
- «Вашингтон» забивал 3 и более голов в 3 личных встречах из 4 последних
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.03, ничья — в 4.57, победа «Торонто» — в 3.13.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 5.5 — за 2.12.
Прогноз: В последних матчах «Вашингтон» заметно сдал — перестал набирать очки и забивать голы в больших количествах. Таким спадом «Кэпиталз», безусловно, попытается воспользоваться «Торонто», который рассчитывает закрепиться в зоне плей-офф.
Ставка: «Торонто» не проиграет за 1.84.
Прогноз: Защитная линия «Вашингтона» вошла в очередную фазу снижения эффективности. Атакующим игрокам «Торонто» хватит тактической зрелости, чтобы оказать достаточное давление и спровоцировать «Кэпс» на серию грубых ошибок.
Ставка: Индивидуальный тотал «Торонто» больше 2.5 за 1.90.