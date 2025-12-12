«Сан-Хосе» будет претендовать на очки

прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.91

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет в «Пи-Пи-Джи Пейнтс Арене» 13 декабря. Начало встречи — в 23:00 (мск).

«Питтсбург»

Турнирное положение: На момент написания «Питтсбург» провел 28 матчей, в которых набрал 35 очков, сместившись на 7-ю позицию Востока, на 2 пункта отставая от трио лидеров.

Последние матчи: В первой декабрьской встрече команда Дэна Мьюза добилась крупной победы над «Филадельфией» (5:1).

В другом гостевом матче «Питтсбург» одержал верх над «Тампой-Бэй» (4:3), тогда как в ряде недавних встреч коллектив из Пенсильвании уступил «Далласу» (2:3, бул.) и «Анахайму» (3:4, бул.).

Не сыграют: Филип Халландер, Калеб Джонс, Блэйк Лизотт, Евгений Малкин, Рикард Ракелль.

Состояние команды: «Питтсбург» ведет борьбу в числе команд верхней восьмерки Востока, сохраняя рабочий разрыв между клубами, формирующими квартет лидеров.

В плане результатов «Пингвинз» едва ли можно назвать последовательными: команда Мьюза, как правило, чередует серии успешных матчей с неудачными отрезками, в том числе и на домашнем льду.

«Сан-Хосе»

Турнирное положение: В таблице Запада «Сан-Хосе» на момент написания находится на 9-м месте с 31 очком после 31 игры. От зоны первой восьмерки калифорнийцев отделяет 1 турнирный балл.

Последние матчи: Неделей ранее команда Райана Варсофски допустила два крупнейших провала — во встречах с «Вашингтон» (1:7) и «Далласом» (1:4).

На этом фоне важнейшей оказалась крупная гостевая победа над «Сан-Хосе» (4:1), однако в другом гостевом матче калифорнийцы потерпели поражение от «Филадельфии» (1:4).

Не сыграют: Логан Кутюр, Венсан Деарне, Райан Эллис, Кэри Прайс, Ярослав Аскаров.

Состояние команды: Во второй половине осенней части регулярки «Сан-Хосе» выдал дерзкий отрезок, благодаря которому в настоящий момент ведет плотную борьбу за плей-офф.

На пике формы «Шаркс» демонстрировали тактически гибкую игру с преобладанием атакующей остроты. Однако в недавних шести матчах калифорнийцы потерпели 4 поражения, трижды покинув лед с одной заброшенной шайбой.

Статистика для ставок

«Питтсбург» обыграл «Сан-Хосе» в 5 матчах из 6 последних

В 2 последних личных встречах команды не забивали больше 3.5 голов

В 4 последних личных встречах на льду «Питтсбурга» команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 1.95, ничья — в 4.67, победа «Сан-Хосе» — в 3.29.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.64, на тотал меньше 5.5 — за 2.26.

Прогноз: «Сан-Хосе» тяжело даются матчи против соперников из числа фаворитов, хотя все чаще калифорнийцы адаптируются к подобным условиям борьбы и чувствуют себя увереннее. На льду «Питтсбурга» команда Варсофски не станет замыкаться и выдаст игру, способную принести очки.

Ставка: «Сан-Хосе» не проиграет за 1.91.

Прогноз: Даже в условиях кадровых проблем «Питтсбург» нацелен на атаку. При этом дерзкая линия нападения «Шаркс» не станет наблюдать за активными действиями соперника в стороне и попытается сама диктовать условия игры.

Ставка: Тотал больше 6 за 1.87.