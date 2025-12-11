Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 11 ноября. Таблица НХЛ по ссылке.

«Чикаго» — «Рейнджерс» — 3:0

Голы в этой встрече забивали Тайлер Бертуцци, Луи Кревье и Коннор Бедард.

Вратарь гостей Игорь Шестеркин отразил 22 из 25 бросков по своим воротам.

Нападающий «Чикаго» Илья Михеев, форвард гостей Артемий Панарин и его одноклубник защитник Владислав Гавриков результативными действиями не отметились.

«Чикаго» набрал 32 очка в 30 матчах и занимает 8-е место на «Западе». «Рейнджерс» идет на 10-й позиции в Восточной конференции с 34 очками в 30 играх.

«Калгари» — «Детройт» — 3:4

Авторами шайб в составе победителей стали Алекс Дебринкэт (дубль), Аксель Сандин-Пелликка и Дилан Ларкин.

За хозяев отличились Джоэль Фараби, Мэтт Коронато и Маккензи Уигар, которые сократили до минимума отставание со счета 0:4.

Для «Ред Уингз» эта победа стала третьей подряд. «Флэймз» прервали свою трехматчевую серию побед.

«Детройт» набрал 37 очков в 31 матче и занимает 4-е место на «Востоке». «Калгари» располагается на 14-й строчке — 28 очков в 32 играх.

«Юта» — «Флорида» — 3:4

Дубль в составе «Юты» оформил Дилан Гюнтер, еще один гол на счету Джека Макбэйна.

У гостей две шайбы забросил Сэм Беннетт и по разу отличились Картер Верхэге и Сэм Беннетт.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский сделал 27 сэйвов.

«Флорида» набрала 32 очка в 29 матчах и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Юта» идет на 10-й строчке в Западной конференции — 31 очко в 32 играх.

«Сиэтл» — «Лос-Анджелес» — 3:2 ОТ

В составе хозяев шайбы в основное время забрасывали Джарред Макканн и Мэтти Бенирс.

За гостей отличились Алекс Лаферрье (в меньшинстве) и Кевин Фиала.

Победу «Сиэтлу» в овертайме принес защитник Винс Данн, реализовав большинство.

Теперь «Лос-Анджелес» с 36 очками после 30 матчей идет шестым на «Западе», «Сиэтл» (30) располагается на 11-й строчке.