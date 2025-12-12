прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.20

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Гранд Казино Арене» 13 декабря. Начало встречи — в 22:00 (мск).

«Миннесота»

Турнирное положение: С 37 очками после 30 матчей, «Миннесота» закрепилась на 5-й позиции Западной конференции, на 2 балла отставая от конкурентов из лидерского трио.

Последние матчи: В начале декабря команда Джона Хайнса одержала скромную по содержанию победу над «Эдмонтоном» (1:0).

Задержавшись в Канаде, гости из Сент-Пола потерпели поражения от «Калгари» (1:4) и «Ванкувера» (2:4). В последнем матче «Миннесота» уверенно разобралась с «Сиэтлом» (4:1).

Не сыграют: Тайлер Питлик, Винс Хиностроза, Владимир Тарасенко, Маркус Фолиньо, Марко Росси, Джейкоб Мидлтон, Матс Цуккарелло.

Состояние команды: «Миннесота» выдала низкопробный старт, но позднее совершила впечатляющий рывок и закрепилась в числе претендентов на места в тройке лидеров Запада.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Во второй половине ноября «Уайлд» одержали семь побед кряду, тогда как в недавних матчах динамика турнирных приобретений немного снизилась в условиях трех поражений в пяти на момент написания встречах.

«Оттава»

Турнирное положение: После 29 матчей «Оттава» занимает 15-е место в Восточной конференции, на 5 пунктов отставая от клубов, которые находятся в зоне кубковой восьмерки.

Последние матчи: На прошлой неделе команда Трэвиса Грина добилась яркой победы над «Монреалем» в гостях (2:5).

Однако встреча на льду «Хабс» не обеспечила «Оттаве» необходимый импульс. В трех других матчах «Сенаторз» проиграли «Рейнджерс» (2:4), «Сент-Луису» (1:2) и «Нью-Джерси» (3:4).

Не сыграют: Тома Шабо, Шейн Пинто.

Состояние команды: Единственной целью, которую преследует «Оттава» по ходу регулярного сезона, является борьба за плей-офф. Однако в этом направлении команда испытывает проблемы.

На локальный кризис «Сенаторз» указывают в том числе и пять поражений в шести на момент написания играх. Кроме того, в четырех таких матчах канадцы пропускали не менее 4 голов.

Статистика для ставок

«Оттава» победила в 3 личных встречах из 4 предыдущих

«Миннесота» не забивала больше 1 гола 3 личных встречах из 4 последних

Только в 1 личной встрече из 4 последних команды забили больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Миннесоты» оценивается букмекерами в 2.20, ничья — в 4.52, победа «Оттавы» — в 2.81.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.86, на тотал меньше 5.5 — за 2.03.

Прогноз: Для «Миннесоты» характерными остаются нестабильные отрезки, но по своему содержанию команда имеет явный перевес над соперниками уровня «Оттавы», которые выстреливают лишь эпизодически.

2.20 «Миннесота» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Миннесота — Оттава принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: «Миннесота» победит за 2.20.

Прогноз: В нужные моменты «Миннесота» умеет выстраивать плотные оборонительные линии. С учетом проблем «Оттавы» с реализацией ее атакующая активность едва ли достигнет высоких показателей.

1.92 Индивидуальный тотал «Оттавы» меньше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Миннесота — Оттава принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Оттавы» меньше 2.5 за 1.92.