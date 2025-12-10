прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.87

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 12 декабря. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Вашингтон»

Турнирное положение: В 30 матчах «Вашингтон» заработал 39 очков, с которыми находится на 1-м месте в Восточной конференции, на 1 турнирный пункт опережая «Каролину».

Последние матчи: На протяжении предыдущих недель команда Спенсера Карбери установила шесть победных результатов кряду, завершив серию перфомансом на льду «Сан-Хосе» (7:1).

Единственной командой, сумевшей сбить «Вашингтон» с пути, накануне оказался «Анахайм» (3:4, бул.). Уже в следующем матче «Кэпиталз» добились скромной победы над «Коламбусом» (2:0).

Не сыграют: Пьер-Люк Дюбуа, Райан Леонард, Чарли Линдгрен, Джон Карлсон.

Состояние команды: На дистанции «Вашингтон» показывает убедительные результаты и остается одним из наиболее стабильных клубов Востока в последние недели.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В семи матчах из восьми недавних команда Спенсера Карбери добилась победных результатов. Кроме того, «Кэпиталз» не проиграли ни одной домашней встречи из предыдущих четырех. Трижды в ходе этой серии столичный коллектив забивал 4 и более голов.

«Каролина»

Турнирное положение: В активе коллектива из Роли 38 очков после 29 матчей. В таблице Востока команда находится на 2-й строчке, на 1 турнирный балл опережая «Айлендерс».

Последние матчи: Декабрьский этап чемпионата коллектив Рода Бриндамора начал со скромной победы над «Калгари» (1:0, от), за которой последовало крупное поражение от «Торонто» (1:5).

Уверенный результат «Каролина» зафиксировала в игре против «Нэшвилла» (3:6), хотя следом уступила «Сан-Хосе» (1:4). В последнем матче «ураганы» прикончили «Коламбус» (4:1).

Не сыграют: Чарльз-Алексис Лего, Джейкоб Славин.

Состояние команды: «Каролина» продолжает гонку в числе лидеров Востока, однако ее исполнительский уровень не позволяет преодолевать текущую дистанцию последовательно.

С середины ноября команда Рода Бриндамора чередует единичные победы с такими же непродолжительными провалами. Однако на гостевом льду «ураганы» набирали очки в четырех матчах из пяти последних.

Статистика для ставок

«Каролина» победила в 3 личных встречах из 4 последних

В 4 личных встречах из 5 на территории «Вашингтона» команды забивали меньше 4.5 голов

«Каролина» забивала 3 и более голов в 3 личных встречах из 4 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.41, ничья — в 4.40, победа «Каролины» — в 2.57.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.89, на тотал меньше 5.5 — за 1.99.

Прогноз: «Вашингтон» уверенно проходит дистанцию и разбирается с соперниками любого калибра. На домашнем льду «Кэпиталз» не составит труда провести матч высокого содержания против «Каролины», которой присуща нестабильность.

1.86 «Вашингтон» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.86 на матч Вашингтон — Каролина принесёт прибыль 860₽, общая выплата — 1860₽

Ставка: «Вашингтон» победит в матче за 1.86.

Прогноз: Защитный блок «Каролины» довольно часто проседает под давлением, тогда как «Вашингтон» умеет проявлять такого рода наступательную агрессию, провоцируя соперников на большое количество ошибок.

2.14 Индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.14 на матч Вашингтон — Каролина принесёт чистый выигрыш 1140₽, общая выплата — 2140₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3 за 2.14.