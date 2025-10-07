прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.95

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Шанхайских Драконов». Игра пройдет на «Мегаспорт-Арене» 7 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск).

«Спартак»

Турнирное положение: «Спартак» расположился на 6-й строчке в таблице Западной конференции с 13 очками после 12 матчей. По дополнительной разнице красно-белые отстают от ЦСКА.

Последние матчи: После недавнего поражения от «Шанхайских Драконов» (1:3) команда Алексея Жамнова успела добиться крупной домашней победы над «Трактором» (6:3).

В первой октябрьской встрече «Спартак» разобрался со СКА (3:1), в то время как следующий матч при домашних болельщиках обернулся катастрофой вследствие разгрома, нанесенного «Металлургом» Мг (2:6).

Не сыграют: Дмитрий Вишневский.

Состояние команды: Начальный этап регулярки «Спартак» проводит неоднозначно: отдельные матчи красно-белых сопровождаются первоклассной по исполнению игрой, другие — заканчиваются провалом.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Задачи команды Жамнова ныне предельно понятны — борьба за высокие позиции на Востоке, и после неудачного старта «Спартак» старается понемногу прибавлять не только в качестве, но и в общем настрое.

«Шанхайские Драконы»

Турнирное положение: В 10 играх «Шанхайские Драконы» набрали 14 очков. В таблице Запада китайцы поднялись на 3-е место, опередив по дополнительным цифрам минское «Динамо».

Последние матчи: В пяти последних встречах команда Жерара Галлана непременно копит турнирные баллы. Данный цикл стартовал с домашней победы над «Торпедо» (1:0, от).

В рамках серии выездов «Шанхайские Драконы» уступили «Динамо» Москва (2:3, от), взяли верх над «Ладой» (4:1) и «Спартаком» (3:1). Позже в Питере шанхайцы разобрались с «Трактором» (5:4, от).

Не сыграют: У «Шанхайских Драконов» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Если судить по цельности тактического рисунка, который питается привить штаб Жерара Галлана, то «Шанхайские Драконы» прямо сейчас являются одной из лучших команд на Западе.

Китайский коллектив делает ставку на активную игру в чужой зоне с нацеленностью на большое количество бросковых попыток, не забывая при этом о надежности в позиционной защите.

Статистика для ставок

«Шанхайские Драконы» одержали 4 победы в 5 последних матчах

«Шанхайские Драконы» не проигрывают в основное время на протяжении 5 матчей

На счету «Спартака» только 3 победы в 7 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 1.87, ничья — в 4.30, а победа «Шанхайских Драконов» — в 3.57.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.00.

Прогноз: Ранее «Шанхайские Драконы» обыгрывали «Спартак» в столице, и в настоящий момент команда Жерара Галлана демонстрирует готовность провести такой же по качеству матч.

1.95 «Шанхайские Драконы» не проиграют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Спартак — Шанхайские Драконы позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: «Шанхайские Драконы» не проиграют за 1.95.

Прогноз: На домашней площадке «Спартак» попытается дать бой, но «драконы» неоднократно по ходу сезона успешно справлялись с соперниками, играя на встречных курсах. От матча в столице вполне можно ожидать битву без середины, итогом которой станет высокая голевая событийность.

1.80 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч Спартак — Шанхайские Драконы принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.80.