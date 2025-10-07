Во вторник, 7 октября, «Спартак» примет «Шанхайских Драконов» в матче регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Спартака» Телеграм ХК «Спартак»

«Спартак»: Загидулин, Николаев; Кин, Орлов, Ефремов, Зайцев, Королёв, Миронов; Мальцев, Пивчулин, Локхарт, Ружичка, Порядин, Пашин, Тодд, Коростелёв, Усманов, Лукьянцев, Рубцов, Беляев.

Стартовый состав «Шанхайских Драконов» Телеграм ХК «Шанхайские Драконы»

«Шанхайские Драконы»: Кареев, Рибар; Кленденинг, Душак, Райлли, Сомерби, Бишофф, Брынцев; Эллис, Меркли, Саттер, Фу, Рендулич, Акользин, Сукезе, Спунер, Куинни, Попугаев, Вагнер, Бурмистров.

«Спартак»

«Спартак» расположился на 6-й строчке в таблице Западной конференции с 13 очками после 12 матчей. По дополнительной разнице красно-белые отстают от ЦСКА. После недавнего поражения от «Шанхайских Драконов» (1:3) команда Алексея Жамнова успела добиться крупной домашней победы над «Трактором» (6:3). В первой октябрьской встрече «Спартак» разобрался со СКА (3:1), в то время как следующий матч при домашних болельщиках обернулся катастрофой вследствие разгрома, нанесенного «Металлургом» Мг (2:6).

Начальный этап регулярки «Спартак» проводит неоднозначно: отдельные матчи красно-белых сопровождаются первоклассной по исполнению игрой, другие — заканчиваются провалом. Задачи команды Жамнова ныне предельно понятны — борьба за высокие позиции на Востоке, и после неудачного старта «Спартак» старается понемногу прибавлять не только в качестве, но и в общем настрое. Не поможет «Спартаку» в предстоящей игре Дмитрий защитник Вишневский.

«Шанхайские Драконы»

В 10 играх «Шанхайские Драконы» набрали 14 очков. В таблице Запада китайцы поднялись на 3-е место, опередив по дополнительным цифрам минское «Динамо». В пяти последних встречах команда Жерара Галлана непременно копит турнирные баллы. Данный цикл стартовал с домашней победы над «Торпедо» (1:0, от). В рамках серии выездов «Шанхайские Драконы» уступили «Динамо» Москва (2:3, от), взяли верх над «Ладой» (4:1) и «Спартаком» (3:1). Позже в Питере шанхайцы разобрались с «Трактором» (5:4, от).

Если судить по цельности тактического рисунка, который питается привить штаб Жерара Галлана, то «Шанхайские Драконы» прямо сейчас являются одной из лучших команд на Западе. Китайский коллектив делает ставку на активную игру в чужой зоне с нацеленностью на большое количество бросковых попыток, не забывая при этом о надежности в позиционной защите.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 5 матчей между собой. В рамках регулярного сезона КХЛ было проведено 4 игры: команды одержали по 2 победы каждая, «Спартак» (5:1 и 2:0), «Куньлунь» (4:2 и 3:2 Б). Так же, команды сыграли в предсезонном матче, тогда победил «Куньлунь» со счетом 4:1. В августе нынешнего года соперники сыграли контрольный матч, который завершился победой «Шанхайских Драконов» со счетом 3:2, так же соперники успели сыграть 1 игру в рамках регулярного сезона, в конце сентября победа осталась за «Драконами» 3:1.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 25 матчей. В 13 играх победил «Спартак» в основное время, в 9 «Куньлунь»/«Драконы». В овертаймах и буллитах побеждал только «Куньлунь»: 2 раза в овертайме и 1 раз в серии буллитов.

