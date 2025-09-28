В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «ЦСКА-Арене» 28 сентября. Начало встречи — в 17:00 (мск).

ЦСКА

Турнирное положение: В 9 матчах ЦСКА набрал 9 очков, вследствие чего очутился на пятой строчке в таблице Западной конференции, опередив трех преследователей по дополнительной разнице.

Последние матчи: С прошлой недели по сегодня ЦСКА провел 5 матчей, 4 из которых закончились поражением. Первая такая игра прошла под знаком результативного дерби со «Спартаком» (5:6, бул.).

Следом команда Игоря Никитина уступила «Локомотиву» (1:5) и «Металлургу» Мг (4:5). Разбавить отрицательную статистику армейцам удалось за счет победы над «Адмиралом» (5:4), но уже в следующей игре было зафиксировано поражение от «Амура» (0:2).

Не сыграют: Данила Моисеев, Максим Сорокин.

Состояние команды: Очередная перестройка ЦСКА проходит не по плану, если отталкиваться не только от общей динамики набранных очков, но и от качества игры в отдельно взятых матчах.

При относительно хорошем атакующем движении ключевой слабостью ЦСКА внезапно стала защита. Оборонительная надежность столичного коллектива входит в тройку худших в конференции и нуждается системных улучшениях.

«Лада»

Турнирное положение: На счету «Лады» скромные 3 балла после 8 сыгранных матчей — в таблице Запада тольяттинцы застряли на одиннадцатой строчке, на 4+ пункта отставая от ближайших конкурентов.

Последние матчи: После победы над «Автомобилистом» в первой встрече регулярки (4:3) игра «Лады» полностью развалилась, что, в свою очередь, привело к серии из 7 поражений.

На текущем отрезке тольяттинцы дважды проиграли «Торпедо» (3:4, 1:5), и СКА (1:6, 0:3), а также провели неудачные матчи с «Локомотивом» (1:6), «Сочи» (4:5, бул.) и «Шанхайскими Драконами» (1:4).

Не сыграют: Никита Михайлов.

Состояние команды: Ныне «Лада» находится замкнутой в широком кризисе, выбраться из которого команде пока не помогают ни недавние кадровые чистки, ни смена главного тренера.

По-прежнему тольяттинцы выглядят разобранными и не могут действовать цельно ни на одном участке ледовой площадки. В нападении «Ладе» трудно организовывать содержательные подходы, а в позиционной защите — сохранять концентрацию.

Статистика для ставок

«Лада» не побеждает на протяжении 7 последних матчей

В 5 матчах из 6 последних «Лада» проиграла с разницей в 3 шайбы и более

В 4 матчах из 5 последних ЦСКА пропускал 4 гола и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 1.43, ничья — в 5.10, а победа «Лады» — в 7.30.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.77.

Прогноз: Результаты ЦСКА едва ли соответствуют ожиданиям, но матчи вроде предстоящего являются для армейцев отличным шансом слегка выправить ситуацию. «Лада» остается худшим клубом лиги по общей форме, поэтому в гостях у топ-соперника она не избежит крупного провала.

Ставка: ЦСКА победит с форой -2 за 1.98.

Прогноз: Игра в обороне ЦСКА вряд ли заслуживает похвалы, но даже со всеми проблемами москвичей «Ладе» будет трудно рассчитывать на содержательную игру в атаке.

Ставка: Индивидуальный тотал «Лады» меньше 1.5 за 2.00.