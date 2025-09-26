прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.08

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать команду «Шанхайские Драконы». Игра пройдет на «Лада Арене» 26 сентября, начало — в 18:00 (мск).

«Лада»

Турнирное положение: Хоккеисты их Тольятти занимают последнее 11 место в Западной конференции, «Лада» набрала всего 3 очка после 7 сыгранных матчей.

Последние матчи: «Лада» сыграла вничью с командой «Сочи» в основнове время (4:4). Клуб из Тольятти смог уйти от поражения благодаря двум шайбам Рили Савчука и Ивана Романова. В серии буллитов «Лада» уступила сочинцам со счётом 1:2.

Не сыграют: В составе «Лады» не сыграет травмированный Никита Михайлов, дисквалифицирован Андрей Алтыбармакян.

Состояние команды: «Лада» потерпела шестое поражение подряд в Континентальной хоккейной лиге, уступив дважды СКА (0:3, 1:6), «Торпедо» (1:5, 3:4) и «Локомотиву» (1:6).

«Шанхайские Драконы»

Турнирное положение: В таблице Западной конференции «Шанхайские Драконы» занимают 9 место, набрав 8 очков после 7 сыгранных матчей.

Последние матчи: Китайскиий клуб уступил в матче против московского «Динамо». Всё решилось в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (2:2).

Победную шайбу в сетку ворот «Шанхайских Драконов» отправил канадский форвард «Динамо» Джордан Уил.

Не сыграют: В составе «Шанхайских Драконов» потери отсутствуют.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Шанхайские Драконы» одержали две победы и потерпели три поражения. Китайские хоккеисты обыграли «Торпедо» (1:0) и «Локомотив» (4:1).

Статистика для ставок

«Лада» занимает 11 место в Западной конференции

«Шанхайские Драконы» занимает 9 место в Западной конференции

В этом сезоне регулярного чемпионата «Лада» и «Шанхайские Драконы»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Шанхайских драконов» букмекерами оценивается в 2.08, ничья — в 4.30, а победа «Лады» — в 3.10.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.77.

Прогноз: «Лада» выдает по сути отрицательный результат в КХЛ, ее расположение в таблице — тому подтверждение. У «Шанхайских Драконов» дела обстоят лучше, так что не исключаем успешной игры со стороны китайской команды.

Ставка: Победа «Шанхайских Драконов» с коэффициентом 2.08.

Прогноз: В среднем в играх команд забрасывается по 3-4 шайбы, есть вероятность, что команды сыграют в умеренный хоккей и не будут форсировать события в линии атаки.

Ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.08.